親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賣芭樂被綠委質疑「能吃全台？」 郭台銘：我接地氣

手機購物與銀行交易 留意4大風險

2019-03-23 16:58中央社 台北23日電

使用手機等行動裝置進行銀行交易和購物雖然方便，但如果不清楚使用方式、時間點和條件，也可能產生風險。資安業者趨勢科技提醒，使用者應該注意4個事項。

趨勢科技在官方部落格發文指出，使用行動裝置進行銀行交易與購物有許多優點，例如可以在線上管理帳戶、用手機收到的代碼可登入ATM提領現金、用手機拍下支票的正面和反面就可存入銀行、可啟用銀行的行動錢包在商店付款。

不過，趨勢科技提醒，若網路犯罪分子駭入行動裝置或應用程式，這些方便的功能將會變成一場惡夢。在使用行動銀行和購物時，應該注意4個事項。

第一，裝置遭到入侵。趨勢科技指出，危險的網站、電子郵件網路釣魚和通訊應用程式等可能會下載惡意軟體並感染裝置，讓行動裝置遭到入侵，當使用者點選郵件附件時就會啟動感染程序。經過「越獄（取得使用系統的權限）」的裝置也很容易受到惡意軟體感染，尤其是在開機時，因為越獄裝置中用來驗證作業系統安全載入的加密鏈已遭到破壞。

第二，不安全或受感染的瀏覽器、應用程式，以及虛假銀行應用程式。行動銀行的交易可透過瀏覽器或銀行應用程式進行；利用瀏覽器進行的銀行交易潛藏風險，有些木馬程式、指令碼可藉由偷渡式下載來感染設備。銀行應用程式有時也存在風險，因為應用程式商店中也含有虛假銀行應用程式，或者受感染的程式會惡意覆蓋正當的銀行應用程式，藉此竊取登入資料。

第三，遭到入侵的網路。公共場所的Wi-Fi熱點容易受到駭客的惡意監控或網路監聽，特別是未經WPA2-PSK (AES)加密機制以及未要求輸入密碼的Wi-Fi，更容易中標；使用者也可能不小心登入附近駭客電腦所運作的「山寨熱點」，一旦登入後，資料就可能遭竊，進而導致銀行帳戶遭到入侵。

第四，不安全或已遭竊的帳戶登入資料。網路犯罪分子最喜歡使用惡作劇電子郵件，信中會表示使用者的銀行帳戶遭駭，需要登入以確認或變更密碼，並提供連結或按鈕引導至模仿銀行的假網站，利用該網站記錄使用者登入銀行的按鍵動作、名稱和密碼，讓使用者的身分和金錢因此曝光受害。

趨勢科技也整理一些實務做法來保障資料安全，例如購買二手行動裝置後應回復原廠設定，以確認裝置乾淨；如果行動裝置失竊，應暫時停用銀行帳戶，或至少停用簽帳卡或信用卡；從信任的來源下載金融服務應用程式，例如Apple App Store或Google Play Store；在公共場所使用金融服務應用程式時，盡可能使用3G、4G或LTE連線；銀行帳戶使用高強度的專屬密碼等。

行動裝置趨勢科技惡意軟體

相關新聞

晶電今年虧損恐擴大 外資下修目標價

2019-03-23 14:39

美光減產 DRAM跌幅將收斂

2019-03-23 02:14

劉德音：半導體Q2回溫

2019-03-23 02:14

SEMI統計 北美半導體出貨二年新低

2019-03-23 02:14

劉德音談晶圓報廢案 螺絲沒鬆

2019-03-23 02:14

頻譜還沒發 電信業者啟動實驗計畫

2019-03-23 02:14

5G首波商用頻譜 將釋出

2019-03-23 02:14

台積電董座看景氣…半導體 會季比一季好

2019-03-22 23:55

影／LG來台展全新透明OLED商用顯示器 讓消費者先睹為快

2019-03-22 22:20

美光決定減產 南亞科：DRAM價格跌幅可望縮小

2019-03-22 18:29

台積電光阻事件 劉德音：不覺得螺絲鬆了

2019-03-22 17:24

劉德音評今年半導體景氣：一季比一季好 Q2後會慢慢變好

2019-03-22 16:22

劉德音接掌半導體產業協會理事長 宣示4重點工作

2019-03-22 16:09

新能源車商用快跑 台電池廠擴產搶訂單

2019-03-22 14:24

工研院借鏡德國 打造台灣綠色矽谷

2019-03-22 14:24

2月北美半導體設備出貨額 創25個月新低

2019-03-22 14:24

台積電南科18廠傳工人墜樓意外停工 下周一恢復施工

2019-03-22 13:15

指郭台銘「受指派」投資高雄 吳子嘉火速道歉：他太重要了

2019-03-22 13:07

今年四大電視趨勢明顯 全球8K電視出貨明年上看百萬台

2019-03-22 12:34

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02
看更多

熱門文章

開著雙B來看國產車 意外熱銷福特驚呆

2019-03-23 12:38

衝擊11廠 高雄大社工業區降編

2019-03-22 23:32

勞檢來了！這些行業的中大型公司皮要繃緊了

2019-03-22 20:53

玉山、台新銀流通卡數 躍增

2019-03-23 01:23

銀行額度遭凍結 誠美材申請債協

2019-03-22 18:32

5G首波商用頻譜 將釋出

2019-03-23 02:14

光阻液導致晶圓報廢事件 劉德音：不是螺絲鬆了

2019-03-22 20:04

農地新違章工廠一律拆 臨時登記七千廠優先輔導

2019-03-22 23:48

勢在必得 日立加碼併永大

2019-03-23 00:08

影／LG來台展全新透明OLED商用顯示器 讓消費者先睹為快

2019-03-22 22:20

勞動部：不論大中小企業 只要勞工申訴一律勞檢伺候

2019-03-22 20:57

富邦金 將加碼台股500億

2019-03-23 01:15

農地新違章工廠 擬「殺無赦」

2019-03-23 02:14

超商取消24小時營業 成轉型契機

2019-03-23 10:11

遷大林蒲專區 石化業界心聲

2019-03-22 23:28

新光銀數位2.0 拚客戶倍增

2019-03-23 01:23

劉德音談晶圓報廢案 螺絲沒鬆

2019-03-23 02:14

美光減產 DRAM跌幅將收斂

2019-03-23 02:14

誠美材申請債務協商 銀行團最快周一開會

2019-03-23 01:23

富邦壽今年股利政策 總座：維持穩定

2019-03-23 01:15

專案勞檢啟動 鎖定12行業

2019-03-22 23:31

晶電今年虧損恐擴大 外資下修目標價

2019-03-23 14:39

天成飯店集團憑什麼今年業績增加四成？

2019-03-23 14:33

新台幣連3升 交投清淡

2019-03-22 19:02

榮成、中磊等四台商回流 新增投資170億

2019-03-23 02:14

劉德音：半導體Q2回溫

2019-03-23 02:14

聲寶新總座許經朝坐鎮家電展 強調R32冷媒空調將成主力

2019-03-22 22:24

勞檢紀錄不佳 企業申請研發投資抵減恐遭拒

2019-03-22 20:52

美商控侵權判賠近10億 家登：將提救濟

2019-03-23 16:14

化工隱形冠軍 世足出鋒頭

2019-03-23 00:08

開發資本砸18億 收購福盈科

2019-03-23 00:08

想靠基金賺錢 下手前謹記四步驟

2019-03-23 12:59

美光決定減產 南亞科：DRAM價格跌幅可望縮小

2019-03-22 18:29

TPCA理事長李長明談5G應用 穩定與散熱是挑戰

2019-03-23 10:51

節能家電補助大利多 免照片、保證書

2019-03-23 13:39

榮成、中磊回台投資 經濟部准了

2019-03-22 18:00

頻譜還沒發 電信業者啟動實驗計畫

2019-03-23 02:14

中租發4.5元股利 歷年新高

2019-03-22 23:15

日生技業 擬來台掛牌

2019-03-23 00:08

奇美推新86吋液晶電視售價16.9萬元 強調CP值高

2019-03-22 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top