歷經20年！台中水湳國際會展中心動工、2022年營運

2019-03-23 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



備受業界期待的台中水湳國際會展中心，今（23）日舉行第一期工程動工典禮，2022年完成後將可提供2,360個攤位，也有容納2,400人的大型會議空間。

台中水湳國際會展中心歷經20年的時間，停留在規劃、招標、流標、變更設計等階段，期程一延再延。台中市長盧秀燕上任後，全速克服各項困難，最後拍板定案，在今日舉行第一期工程動土典禮。

盧秀燕表示，她以「台中富市3」，富強城市三大策略「前店、後廠、自由港」規劃大台中經濟藍圖，期盼以此案讓前店、後廠展銷模式發揮最大效益，同步帶動會展經濟。

今天的開工動土典禮，由盧秀燕與經濟部長沈榮津等人主持，立法委員江啟臣、張廖萬堅、副議長顏莉敏、市議員李中、黃馨慧、陳淑華、建設局長陳大田、經發局長高禩翔等人也到場見證。

盧秀燕提到，她當選市長，首先要落實的兩大室內場館就是巨蛋和國際會展中心，因此市府透過自己的力量，投入高達58億元預算興建，不僅可提供超過2,360攤位及可容納2,400人的大型會議空間，更要同步帶動會展經濟，讓「貨出去，錢進來，台中發大財」，台中經濟大發展。

沈榮津也肯定市府團隊積極發展國際會展中心，利用會展展示產品，透過會議吸引國際人士，「人可以進來，貨可以出去」，相信透過中央地方攜手打拚，可更提高國家與城市的知名度

顏莉敏說，台中人等了這個工程20年，也許是好事多磨，她並代表全體市議會同仁感謝市府團隊，讓口號不再是口號。

盧秀燕指出，為打造台中成為國際會展城市，積極推動此工程，目標於2022年底前完工，並於招標前舉辦多場工程廠商招商說明會，吸引各界優質廠商踴躍參與。

未來市府將與中央聯手推動水湳國際會展中心第二期工程開發案，期盼透過國際性展覽及會議，強化中台灣與國際接軌，建構都市發展新契機，擘劃更具前瞻性、國際性及創意性的都市環境。

會展中心由台灣大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務所、日本株式會社佐藤總合計畫（AXS）共同規劃設計。

建築師陳耀東簡報指出，台中爭取國際會展中心長達20年，2014年啟動規劃設計，歷經多次修改與調整，終於在盧秀燕市長手上夠拍板定案，今日開工動土，相信可提升週邊經濟發展。

建設局說明，水湳國際會展中心定位為國際級會議展覽場館，基地位於水湳智慧城內，全案總預算為58.16億元，規劃總樓地板面積達13萬餘平方公尺，建築物高度為40公尺，採地下2層地上5層鋼骨鋼筋混凝土構造。