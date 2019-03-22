奇美推新86吋液晶電視售價16.9萬元 強調CP值高

2019-03-22 23:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



奇美家電今年大陣仗參展「2019台北電器空調3C影音大展 」，首度曝光新款產品的86吋液晶電視，售價16.9萬元，低於預期，採取10.5廠的最新電視面板，強調CP值高。今年在家電展的整體業績銷售量，力拚將可年增三成。

並且，推出全產品系列，包括搭載業界 最高規格Android 8.0影音平台的大4K HDR液晶顯示器R3 系 列、擁有CSPF一級高效節能與防鏽金鰭片創新技術的變頻空調-極光變頻冷暖系列等新商品。

奇美家電行銷長劉原宏表示，夏季即將來臨，消費者在夏季使用家電的狀況下，如何使用恰當並又可以節省開銷，是近期消費者最受關心的議題，奇美以提升國人智慧家庭的幸福為目標，近年來不斷開發出多項兼具智慧科技與節能技術的家電商品，讓消費者使用更方便同時又能節能省電，未來，奇美將持續帶動台灣家電市場的邁進，提供更多滿足消費者全方位需求。

劉原宏指出，現場展示的32吋至98吋的液晶電視，機種齊全，而且，可以立即交貨。 以奇美98吋液晶電視售價69萬元來看，新款86吋液晶電視售價僅16.9萬元，低於預期很多，外界原本預估售價將若在30萬元。因此，可以高CP值來看這款新電視的看好度。

他強調，86吋液晶電視採取10.5廠的最新電視面板，是經濟切割尺寸，才有辦法讓售價壓低，期能打開台灣更大追求電視的市場規模。奇美電視是台灣電視市場前三大品牌，今年全台灣市場規模約在100至110萬台之間，約可維持去年的水準。