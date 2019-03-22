影／LG來台展全新透明OLED商用顯示器 讓消費者先睹為快

2019-03-22 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



韓國家電大廠LG全新透明OLED 商用顯示器Transparent OLED Signage，月初在韓國上市隨即來台於本次家電展現場展出，讓台灣消費者先睹為快，透明OLED商用顯示的輕薄時尚簡約俐落的外型在現場極具吸睛效果。

LG透明OLED商用顯示器主要適用場合於時尚精品業、各大五星飯店及百貨商場等，不僅能吸引消費者目光，更能為整體商用展示空間提高透視度、增加場域空間時尚科技感，從今天開始至25日在台北世貿家電展LG攤位展示，感受輕薄時尚的LG透明OLED商用顯示器，預估今年內將引進台灣市場爭取新高機。

台灣LG電新任董事長宋益煥坐鎮家電展LG攤位，他表示，家電展上推出全系列家用空調，強調唯一內建WIFI的功能，機種去年的12款倍增至26款，銷售量將大幅成長可期。

LG今年來台推出的LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，有旗艦、豪華、經典系列，冷房能力從2.2KW到9.3KW ，包含冷暖型及冷專型共26款新機，提供消費者多元的冷氣空調機種選擇。強調雙迴轉變頻空調內建WiFi，可透過LG SmartThinQ App隨時控制家中溫度。