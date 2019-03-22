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唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

影／LG來台展全新透明OLED商用顯示器 讓消費者先睹為快

2019-03-22 22:20經濟日報 記者張義宮╱即時報導

韓國家電大廠LG全新透明OLED 商用顯示器Transparent OLED Signage，月初在韓國上市隨即來台於本次家電展現場展出，讓台灣消費者先睹為快，透明OLED商用顯示的輕薄時尚簡約俐落的外型在現場極具吸睛效果。

LG透明OLED商用顯示器主要適用場合於時尚精品業、各大五星飯店及百貨商場等，不僅能吸引消費者目光，更能為整體商用展示空間提高透視度、增加場域空間時尚科技感，從今天開始至25日在台北世貿家電展LG攤位展示，感受輕薄時尚的LG透明OLED商用顯示器，預估今年內將引進台灣市場爭取新高機。

台灣LG電新任董事長宋益煥坐鎮家電展LG攤位，他表示，家電展上推出全系列家用空調，強調唯一內建WIFI的功能，機種去年的12款倍增至26款，銷售量將大幅成長可期。

LG今年來台推出的LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，有旗艦、豪華、經典系列，冷房能力從2.2KW到9.3KW ，包含冷暖型及冷專型共26款新機，提供消費者多元的冷氣空調機種選擇。強調雙迴轉變頻空調內建WiFi，可透過LG SmartThinQ App隨時控制家中溫度。

全系列一級能效皆符合政府節能補助申請標準。其中，LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華系列，更搭載PM1.0感應器及負離子產生器，能隨時偵測空氣中的懸浮微粒，同時釋放超過500萬個負離子，空調面板燈號數值雙重顯示空氣品質狀況，隨時享受居家清淨好空氣。

LG來台展示全新透明OLED 商用顯示器， 讓台灣消費者先睹為快。記者張義宮／攝...
LG來台展示全新透明OLED 商用顯示器， 讓台灣消費者先睹為快。記者張義宮／攝影
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台灣LG電新任董事長宋益煥坐鎮家電展LG攤位，他表示，推出全系列家用空調，強調唯...
台灣LG電新任董事長宋益煥坐鎮家電展LG攤位，他表示，推出全系列家用空調，強調唯一內建WIFI的功能。記者張義宮／攝影
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LG家電OLED
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