威盛攜手遠傳、彰化秀傳 打造新一代智慧病房

2019-03-22 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



彰化秀傳醫院六期新院將於3月27日正式開幕，威盛今（22）日宣布，與遠傳電信、彰化秀傳紀念醫院攜手合作，於秀傳醫院六期新院區建置235床智慧病房。威盛所開發的創新數位照護平板，將在秀傳醫院六期新院區開幕時，正式於智慧病房中啟用。

威盛智慧城市部門投入智慧醫院的病房與公共空間等相關應用開發，此次數位照護平板透過遠傳電信系統，整合在秀傳醫院彰化新院區。其數位照護平板與智慧語音病床卡的硬體特色，在於提供具備創新，安全及高度整合性的服務導向功能，透過環境光感應技術，可取代傳統壓克力紙卡，對接資訊系統，輕鬆管理病患資料，便利護理人員交班。

除了病床卡服務功能外，透過NFC讀卡與解鎖裝置，也能為病患，家屬與醫護提供多元化的服務介面，提供多種貼心服務，例如照護小棧的用品導購，還有訂餐、叫車服務等，並可確保病患隱私。

未來更可進一步整合利用威盛自主研發的AI智慧語音辨識引擎Olami智慧語音辨識，提供語音輸入，除減少接觸降低感染風險外，還可利用語音進行緊急看護通報服務，即時聯繫護理站，搭配可攜式照護管理平台或APP等智慧裝置，可直接與護理人員即時連線。

威盛嵌入式平台事業部總經理吳億盼表示，照顧好病患絕對是醫院最大的使命，科技的輔佐是希望協助醫院達到經營目標。由威盛提供數位照護平板的設計與AI創新技術應用，透過遠傳提供智慧醫院的物聯網整合技術，建置在秀傳醫院智慧病房中，將可以協助醫院達在降低醫護人力負擔，且增進經營管理效率，真正落實提升醫療照護品質，把病患照顧好的終極目標。