財政部：未分配盈餘投資達一定金額免稅 8萬元是選項

2019-03-22 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



提升投資誘因，行政院版的《產業創新條例》修正案增訂企業實質投資達一定金額，得列為未分配盈餘減除項目，免徵5％營所稅；財政部官員今（22）日表示，一定金額將訂定合理門檻，營利事業購置固定資產達8萬元以上列為資本支出的門檻，是參考選項之一。

這次產創條例修法，最大亮點是無論企業規模大小，只要公司將保留盈餘用於擴建廠房或設備等實質投資，這些支出就不須再課徵5％的營所稅，以提振產業投資動能。

財政部初估每年抵減稅額約120億元，換算每年促進企業投資達2,000多億元。

至於哪些屬於實質投資？包含：興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術。官員解釋，技術包含無形資產、智慧財產權、權利等。

除了實質投資外，投資金額也必須達一定金額。不過，官員強調，無論企業規模大小都希望能夠適用此一租稅優惠，因此會訂定合理的門檻，目前仍在研議中，初步考慮只是排除一些小額投資或可以列為費用的支出。

根據營利事業所得稅查核準則規定，營利事業購置固定資產支出金額不超過8萬元，可以列為當年度費用，達8萬元以上則屬資本支出；因此，官員說，一定金額要訂多少？8萬元是參考選項之一。

修正草案規定，企業自辦理107年度未分配盈餘加徵營所稅申報起，公司因經營本業或附屬業務所需，於當年度盈餘發生年度的次年起三年內，以盈餘興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術達一定金額，得列為當年度未分配盈餘減除項目。

半導體教父、台積電前董事長張忠謀前年8月底在台灣玉山科技協會年會，以「成長與創新」為題發表專題演講時，曾批評保留盈餘稅是「反成長稅」；這次產創條例修法可算是行政院對張忠謀「遲來的回應」。

當時張忠謀認為「保留盈餘稅是反成長稅」，若能把保留盈餘稅取消「就好了」，因為保留盈餘是用於投資，企業要把餅作大，才能談分配。

官員舉例，假設企業保留盈餘為100億元，其中20億元用於實質投資，則保留盈餘營所稅為4億元，計算方式是（100-20）x5％=4（億元）。