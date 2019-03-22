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遠傳攜秀傳醫院擴大智慧醫療佈局 導入數位照護平板

2019-03-22 15:23經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳（4904）近年以「Health健康+」服務積極佈局智慧醫療與長照應用領域，將醫療科技結合雲端、物聯網通訊與人工智慧技術，發展智慧醫療解決方案，協助多家醫療機構升級智慧醫院，今（22）日宣布攜手彰化秀傳紀念醫院，擴大智慧醫療佈局，展示雙方聯手打造的智慧病房應用實績，不僅大幅強化臨床病房安全控管，更有效提升醫護流程效率與醫療照護品質。

遠傳、秀傳醫院舉辦智慧病房合作發表會，遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳致力將醫療科技結合物聯網通訊與人工智慧技術，並長期深耕居家照護、醫療數位應用領域，與秀傳醫院的理念一致，都是希望藉由積極打造智慧病房，提供病人更完善的照護環境。

他指出，很榮幸能與秀傳醫院合作，將數位照護平板導入智慧病房，讓醫病雙方都能輕鬆掌握完整透明的照護資訊，增進醫病溝通品質與醫療安全。

未來，遠傳會持續擴大數位醫療科技應用場域，範圍包含診間、病房、護理站、居家、社區等，協助各醫療院所打造完整醫療照護體系。

遠傳指出，以堅實的物聯網技術為後盾，結合多項「智慧病房」應用，包含整合床邊生理監測、點滴輸液監測、數位照護平板、智慧床墊各項即時數據，提升作業效率及醫護品質。這次由遠傳運用物聯網技術，結合合作夥伴威盛的數位照護平板硬體設計，及秀傳醫院的醫護與病人照護資訊，在秀傳醫院235個病床，導入病人數位照護平板系統，將住院服務整合至單一介面。

遠傳表示，2014年推出「Health健康+」服務後，目前已與全台超過80家醫療機構合作，橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構，除這次合作的秀傳醫院，還包括亞東醫院、成功大學醫學院附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、大林慈濟醫院、台南市立醫院等。

遠傳平板物聯網
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