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今年四大電視趨勢明顯 全球8K電視出貨明年上看百萬台

2019-03-22 12:34經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

夏普新二代8K電視。聯合報系資料照
夏普新二代8K電視。聯合報系資料照
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群智諮詢（Sigmaintell）認為今年電視產品趨勢主要有四大方向，包括OLED、8K、QD、超大尺寸，預估今年OLED電視年銷量350萬台，8K電視今年全球整體出貨量近20萬台，明年預計可增達100萬台，今年全球QD 電視市場規模將達472萬台。

群智指出，新一代顯示技術OLED TV將穩步增長，OLED TV可說是近幾年及未來TV新一代顯示技術產品，由LGE、創維、康佳、長虹等品牌開始推出，2017年Sony等日本品牌加入，2018年LOEWE、Arcelic等歐洲品牌加入，2019年海信以更好的OLED口號加入。

由於面板資源由LGD獨家供應，單價過高，產能受限，今年銷售量預計為350萬台，增長100萬台左右，其中主要的銷售地區在美國和歐洲地區，中國區銷售量預計為34萬台，在全球占比仍不到10%。

8K TV可說是目前最高解析度TV產品，在4K TV普及率達到40%後，2018年開始，三星、Sony、海信、TCL等品牌將陸續推出。其中三星佈局尺寸主要為65／75／82／85／98英寸，2018年10月率先在歐洲上市，目前在全球各區域均已上市，其上市時間最早，佈局尺寸最完整。海信和TCL也將推出65／75英寸8K產品，Sony也開始銷售85／98英寸8K電視。

隨著面板廠商供貨資源愈加豐富，加上政策推動和產業鏈資源完善，5G傳輸技術同步推進，群智預測2019年全球8K TV整體出貨量近20萬台，2020年預計可達100萬台。

QD TV是近幾年主力品牌重點佈局的高端產品，但因售價高又與OLED TV形成競爭，銷售一直比較有限。2019年三星電子將推出QLED與8K結合的產品，主要尺寸為65／75／82／98英寸, 也推出更多系列QD 4K TV。 另外，海信、TCL等國內品牌也將繼續推出QD TV新品，群智預測2019年全球QD TV 市場規模將來到472萬台。

超大尺寸市場的發展速度從2018年開始明顯加速，根據群智《全球TV廠商出貨和供應鏈分析報告》，2018年全球70英寸及以上TV市場出貨量為341萬台，年增58.3%。在超大尺寸中，除了專注IWB市場的86英寸以外，70/75/82/85英寸呈現分庭抗禮的局面。

70英寸為夏普SDP G10代主力供應產品，隨著夏普品牌在終端市場逐漸式微，2018年底開始，SDP開始對外銷售其60和70英寸面板，推動創維、康佳、TCL導入；彩虹光電G8.6代也開始量產70英寸面板，正式加入超大尺寸供應鏈。群智指出，2019年除海外品牌LGE、Sharp外，中國品牌70英寸產品將不斷湧現，70英寸的市場規模將擴大。

另外值得一提的是82英寸，2018年全球82英寸TV銷售規模突破20萬台， 主力品牌為三星電子，使得82英寸成為超大尺寸市場的一顆新星。

2019年三星SDC 82英寸面板規劃積極，群創也量產82英寸面板，帶動LGE、創維、海信、TCL等品牌都將佈局82英寸產品。

由於82英寸在G7~7.5代具有較高經濟效益，將可與80英寸甚至75英寸形成競爭關係，82英寸的市場規模將逐步擴大。

隨著全球第二條10.5代量產，75英寸的規模效應將逐步凸顯，其在TV和IWB市場的增長趨勢也勢不可擋。群智認為2019年全球超大尺寸的競爭才剛剛拉開帷幕，未來競爭格局將存在諸多變數。

三星電子面板OLED
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