奇美家電 空調展秀大4K系列產品

2019-03-22 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



2019台北電器空調3C影音大展今（22）日開展，奇美展示電視、空調等四大類產品，力拚在四天展期創造1,000萬元以上營業額。奇美在顯示器耕耘多年，今年展示24吋到98吋全系列顯示器，奇美對其產品信心滿滿，「全台灣只有奇美有如此齊全的顯示器產品系列」，空調也預期會有大成長。

此次電器空調3C影音展，今天開始到3月25日止，包括奇美、東元、聲寶、禾聯等業者，皆參與展出。奇美此次將電視做為主力，展出大4K系列電視，其中包括首次亮相的86吋4K電視，以及搭載安卓8.0影音平台的大4K HDR R3系列液晶顯示器，另還有冰箱和空調等產品。

奇美行銷長劉原宏表示，電視目前有兩大趨勢，第一是全面進入4K，去年所有媒體頻道進入高畫質，預計大尺寸4K電視，將占整體電視銷售將近50%，其次是高畫質電視走向平價化，「30年前無法想像一台55吋電視只要2萬元，65吋也只要3萬2,900元。」今年展會86吋將是秘密武器，以往30萬元起跳，今年16萬就能帶回家。

面板走向大尺寸化，消費者能接受的電視尺寸，也越來越大。劉原宏指出，近兩年50吋以上大尺寸成長幅度，約有四成以上，50吋以下則每年有約10%衰退，65吋、55吋和50吋成為主流，占整體銷售近四成。接受度高，原因在消費者發現大台顯示器裝在佳裡沒有壓力。

近年，電視各品牌產品品質漸佳，加上行動裝置崛起，使得電視換機率出現下滑趨勢。劉原宏指出，整體台灣顯示器市場，已經衰退三到四年，奇美兩年前開始讓顯示器注重多媒體播放，兩年前陸續引進愛奇藝等媒體。