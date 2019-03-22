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半導體投資緩 北美設備2月出貨創25個月低

2019-03-22 11:48經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

去年下半年以來，市場多數研究調查機構就多對今年全年半導體產業看來，不過，透過國際半導體產業協會（SEMI）公布的數字顯示仍可看出半導體投資仍在減緩的趨勢中，SEMI公布北美半導體設備製造商2月出貨金額持續滑落，為18.6億美元，創25個月新低。

據國際半導體產業協會（SEMI）估計，2月北美半導體設備製造商出貨金額18.6億美元，較1月的19億美元減少1.7%，也較去年同期減少23%，並為2017年2月來新低水準。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美設備製造商的銷售額從2018年11月開始持續有下滑的走勢，但儘管投資水平相對較低，今年以月度來看的設備支出金額，仍維持較2016年高的水平。

國內法人也指出，透過SEMI公布的北美半導體設備製造商的出貨金額仍持續減緩情況，顯示半導體產業仍在下滑的趨勢中，目前看來，最快也要第2季才能回穩，不過，今年下半年的半導體能否像過去旺季具有明確的回升表現，仍待進一步觀察。

北美半導體設備製造商出貨金額，自去年11月開始，已連續四個月呈現年減的情況，SEMI指出，半導體投資處於較低水位，不過，設備出貨金額依然高於2016年的水準。

SEMI預期，今年記憶體廠設備支出恐將減少30%，並將連帶影響今年全球晶圓廠設備支出減少14%。

先前也有外資機構表示，半導體產業趨緩，最主要的原因，在於記憶體銷售不佳所致，而記憶體營收占整體產業營收的34%，SEMI（國際半導體協會）也指出，記憶體營收差，加上美中貿易影響，來年對半導體設備銷售與晶圓廠設備投資的展望，多趨向保守。

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