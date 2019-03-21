親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

空服員喝到斷片脫序執勤 長榮：酒測已達免職門檻

MLB／確定了！東京成告別戰 鈴木一朗賽後宣布退休

郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘今（21）日又在臉書發文，並賣起水果了。郭台銘說，48小時由農場到嘴裡，「我們做到了」。

郭台銘指出，周日簽約，周二出貨，今天我們就分享最新鮮美味的燕巢芭樂給鴻海深圳廠區的同仁們，大家都說好吃，批發價直接優惠員工，照顧員工福利和健康，藍色供應鏈是個好開始。

他說，下一批還有鳳梨，更多好東西，讓員工和眷屬優先享用。

鴻海董事長郭台銘臉書專頁。鴻海/提供
鴻海董事長郭台銘臉書專頁。鴻海/提供
分享

郭台銘鴻海深圳
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中華電拚5G 啟碁、亞旭、宏達電助攻

2019-03-21 14:52

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

日月光獲國際CDP氣候變遷專案評為A List企業

2019-03-21 11:20

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

工研院轉譯平台 讓癌症檢測更精準

2019-03-21 10:03

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

友達、仁寶、緯創推學用接軌聯盟 20企業36所學校加入

2019-03-20 15:30

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

2035禁售燃油機車 傳喊卡

2019-03-20 23:57

企業多次分派盈餘 先修章程

2019-03-20 23:34

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20

營所稅委外網路代報 須申請

2019-03-20 23:34

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

繼承信託公設地 無法免課遺產稅

2019-03-20 23:34

綠能恐下市 京城銀：不影響貸款契約與紓困條件

2019-03-21 00:09

永捷更名 傳統產業轉型高科技

2019-03-20 21:04

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

公益出租人有哪些稅賦優惠？ 一張表看懂

2019-03-21 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top