郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今（21）日又在臉書發文，並賣起水果了。郭台銘說，48小時由農場到嘴裡，「我們做到了」。

郭台銘指出，周日簽約，周二出貨，今天我們就分享最新鮮美味的燕巢芭樂給鴻海深圳廠區的同仁們，大家都說好吃，批發價直接優惠員工，照顧員工福利和健康，藍色供應鏈是個好開始。