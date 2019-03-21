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Canon舉辦Sky Bar雲端解憂吧 邀各界分享關鍵趨勢對談

2019-03-21 17:19經濟日報 記者張義宮╱即時報導

雲端的服務成為企業轉型的助力，大數據、AI和IoT的整合成為關鍵，身為企業智慧商務解決方案專業顧問的Canon，推出「Business Can Be Simple」以簡馭繁的核心概念，整合軟硬體服務，從雲端資料處理源頭開始，提升效率與生產力，有效控管流程、降低成本、減輕資安風險，透過創新科技與Canon軟硬體整合實現全方位的辦公室解決方案。

Canon台灣佳能資訊表示，將舉辦「Sky Bar雲端解憂吧」，聚焦智慧商務、企業流程升級、資訊保密安全等企業轉型中所需的關鍵趨勢，力邀各界智慧商務專家分享關鍵趨勢與實際應用個案，從「管理、人資、財務」三大主題出發探討企業轉型未來。

第一場特別邀請金色三麥集團執行長葉冠廷分享企業轉型的內憂外患，以及在轉型的過程中如何克服挑戰，以美食餐廳做為拓展媒介，成功打造台灣精釀啤酒王國；第二場則聚焦人力資源主題，邀請最大規模的人資專業社群平台人資小周末HR_Friday執行長盧世安先生，分享在數位時代下如何成為炙手可熱的整合型人才。

第三大主題，則探討如何基於大數據思維，創造個性化的策略與精細化的財務分析。這三場系列講座，將邀請各界智慧商務科技專家及企業主管，分享關鍵趨勢與實際應用情境，激發更多的創意與想像力，加速企業升級與數位轉型，全面提升企業競爭力。

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