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訂票還可順便訂便當 台鐵推第4代新票務系統

2019-03-21 17:18經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

台鐵局今（21）日宣布，由中華電信為台鐵局量身打造的第4代票務系統，提供智慧查詢劃位、支援多語系服務、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵服務。台鐵局長張政源表示，除了提供一站購足的服務，將有50個班次在購票時，也可以同時訂購台鐵便當，一起結帳付費，相當方便。

台鐵局表示，第4代票務系統自2月21日開放團體票訂票後，即獲得民眾廣大迴響，個人訂票系統將在4月9日起開放訂票，預計4月23日完成汰換，未來民眾將可使用全新台鐵票務系統，享受便捷的一站式服務。

交通部次長黃玉霖指出，這套系統比高鐵訂票系統還複雜，因為台鐵的站數是高鐵站的近20倍，因此必須結合台鐵多年的經營管理經驗，以及與中華電信團隊經過長期的討論、溝通、模組化、系統整合，由本土自行開發的複雜票務系統。

中華電信表示，此次運用團隊的資通訊軟硬實力，開發出符合現代人使用習慣的票務系統，整合各項功能，於同一網站或APP即可完成時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能。其中新增的「自動分段湊票」、「多元取票」功能彌補過往訂票系統的不足，當訂購長途票沒空位時，民眾再也無須短途分段訂票，新票務系統將智慧查詢各區間空位自動湊票，讓民眾訂位更方便，另外開放行動載具提供電子票券服務，民眾免至車站、超商取票，隨時都能來場說走就走的旅行。

因應連假出遊、返鄉無法避免的「搶票戰」，中華電信導入智慧配座機制，改善既有固定配位模式，提高單筆購票效率，相較於舊系統，新系統的訂票成功率將提升5到10%；此外新系統也結合中華電信雲端技術，預估每分鐘最高可完成60萬筆交易，並且透過資安防護系統能防止機器人訂票及駭客入侵，全面性保障民眾資訊安全，更能有效改善以往連續假期、年節搶票的狀況，讓民眾購票更加順暢。

為推廣第4代台鐵票務系統，台鐵局及中華電信攜手推出「票務系統體驗活動」，於全台五大火車站：台北車站、台中車站、高雄車站、花蓮車站、台東車站設置體驗專區，即日起至3月29日止，民眾可至各體驗專區實際運用新票務系統進行體驗，凡於活動期間成功體驗者，即可兌換精美小禮，數量有限送完為止。

台鐵局長張政源。 記者何佩儒／攝影
台鐵局長張政源。 記者何佩儒／攝影
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