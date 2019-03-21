人機合一齊作工 東奧添科技感

2019-03-21 18:12 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



2020東京奧運將會比歷屆奧運採用更多機器人科技，輔助人類並提升效率。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

機器人東奧作志工？以往如奧運等大型運動盛會都需要大量志工協助，2020東京奧運卻跟往年有所不同，將加入機器人的幫忙。東京奧運主辦方透過輔助機器人的引入，加強以往較低的人工效率，讓東京奧運散發與歷屆奧運不一樣的科技感。

根據《BBC》報導，東京奧運決定執行《2020東奧機器人計劃》，會在比賽場地及選手村，採用許多機器人讓志工們可以在搬運重物更省力，也設置了許多友善殘障的設備，要打造無障礙及更有效率及科技感的運動盛會。

雖然以往奧運也有先進科技的應用，如2016巴西里約奧運，有專業的機器人攝影可以幫助捕捉運動員許多動作的一瞬間，以及協助將標槍等比較難移動的物品移動到指定區域，或是與倫敦奧運一同舉辦的「機器人世界盃」，但程度並沒有這次東奧這麼廣泛。

《路透社》也報導，這次東奧希望透過這些機器人，可在重物搬運及垃圾清理上讓人們更省力；另外也有「支援人類機器人（HSR）」的設置，可以協助殘障者拿取物品，並提供奧運賽事資訊，增加便民性。

《2020東奧機器人計劃》的負責人蛭川裕九表示，整項計劃不只要讓民眾看到機器人，也要讓人們知道機器人在日常生活可以幫我們做什麼事情。「不只是運動賽事，還有機器人在奧運的表現都非常值得期待。」

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