中華電打造台鐵新票務系統 連假訂票成功率提高5到10%

2019-03-21 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電（2412）為台鐵局量身打造第四代票務系統上線，繼開放團體票訂票後，個人訂票系統計畫在4月9日起開放訂票，預計4月23日完成汰換；中華電指出，因應連假出遊、返鄉無法避免的「搶票戰」，導入智慧配座機制，改善既有固定配位模式，提高單筆購票效率，新系統的訂票成功率將提升5~10%。

中華電表示，新系統結合雲端技術，預估每分鐘最高可完成60萬筆交易，且透過資安防護系統能防止機器人訂票及駭客入侵，全面性保障民眾資訊安全，更能有效改善以往連續假期、年節搶票的狀況，讓民眾購票更加順暢。

中華電指出，運用自身資通訊軟硬實力，開發出符合現代人使用習慣的票務系統，並結合台鐵局品牌宗旨以「人本交通」為基礎，整合各項功能，在同一網站或APP就可完成時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能。

中華電說，新增「自動分段湊票」、「多元取票」功能可以彌補過往訂票系統的不足，當訂購長途票沒空位時，民眾再也無須短途分段訂票，新票務系統將智慧查詢各區間空位自動湊票，讓民眾訂位更方便，另外開放行動載具提供電子票券服務，民眾免至車站、超商取票。

為推廣第四代台鐵票務系統，台鐵局及中華電攜手推出「票務系統體驗活動」，在全台五大火車站：台北車站、台中車站、高雄車站、花蓮車站、台東車站設置體驗專區，即日起至3月29日止，民眾可至各體驗專區實際運用新票務系統進行體驗。