Epson六項產品 獲2019德國iF產品設計大獎肯定

2019-03-21 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球創新科技領導品牌 Epson 在今年2019德國「iF產品設計大獎iF Product Design Award」中，從52個國家、6,375個產品中脫穎而出，並分別以3LCD商用雷射投影機、連續供墨印表機，以及大尺寸時尚繪圖機，總計六大產品項目30個產品型號獲得此殊榮。

創立於1953年的iF 設計大獎，被譽為全球聲望極高的創新工業產品設計傑出大獎之一。獲獎的產品必須通過嚴格的審查流程及評分標準，如實用性、工藝技術、環保設計、精緻與創新度、功能性、易用性、安全性、美感以及通用設計等多種面相。

Epson 影像產品設計部部長松野敦彥表示，長期專注於設計兼具精緻外觀與卓越性能的產品，非常高興這些產品與功能在國際間獲得普遍的認同及讚賞，在未來，Epson也將持續創造更多超越消費者期待的優異產品，滿足消費者多元需求更提供出色的使用體驗。

Epson LighScene EV-100／EV-105雷射投影燈兼具照明與投影功能，適用於購物中心、博物館、展覽活動等場景，為展示產品或藝品打造更加吸睛的視覺效果。投射燈造型的LightScene系列採取圓柱形設計，採用雷射光源與隱藏式散熱系統設計使投影更耐久穩定，加上精簡的佈線及洞孔讓投影燈與室內空間能夠完美融合。

新一代商務雷射投影機EB-L610U，可適用於教室、會議室以及數位看板投影，高達6,000 lm的亮度表現，並擁有輕巧以及低維護需求優勢。位於機身前方的散熱系統採百葉窗式設計，減少外觀上的視覺干擾，讓投影機能更自然地融入室內裝潢。此外，體積輕薄又有弧度的機身設計，從任何角度看起來都舒適簡約，亦使安裝過程更加輕鬆簡易。