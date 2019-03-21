六因素影響記憶體供過於求 美光減產杯水車薪難逆轉

2019-03-21 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



在下游應用面需求保守影響下，美光科技（Micron Technology）釋出擬減產的訊息，企圖減低供給壓力，台經院研究員暨產業顧問劉佩真指出，全球經濟趨緩、美中貿易戰、Intel的CPU缺貨、智慧手機銷售、伺服器庫存及其消費性電子產品的銷售等，都對記憶體市況造成干擾，供過於求也讓價格持續下挫；法人更是坦言，僅是美光減產，恐無法逆轉目前的供需市況。

連日來包括三星電子、美光先後釋出影響今年營運的重要訊息，可以看出，在下游應用面需求保守下，兩大廠都面臨相當的壓力，也在尋求因應的策略，美光更是擬採取減產來降低供過於求的影響。

劉佩真指出，美光的動作是反應記憶體市況不佳的現況，以DRAM來說，今年第1季價格下跌達30%，跌勢超過市場預期，預期第2季仍是下跌，但跌幅可望縮減至約15%。

她表示，記憶體市況不佳，主要受到幾個因素的影響，在全球經濟趨緩及美中貿易戰的影響下，讓下游應用的需求保守，加上Intel的CPU缺貨問題也未改善，智慧手機銷售不如預期，還有伺服器庫存調整，消費性電子產品也受到美中貿易戰的干擾，這些因素，都影響到記憶體的市況。

劉佩真認為，雖然國際大廠已經延慢新廠的建置速度，延緩新產能供給的釋出速度，希望讓價格跌幅不要那麼激烈，但是，即使三大廠新產能延後，但是在製程改善，良率提高下，供給仍然在增加中，記憶體供給位元年增率仍較市場需求高。

劉佩真指出，預期今年記憶體的價格包括DRAM及NAND Flash仍然看跌，DRAM在第2季價格跌幅可望小一些，NAND部分，今年首季價格跌幅約2成，第2季仍續跌，跌幅也可望趨緩。

她表示，今年第1季將是半導體產業的谷底，記憶體價格持續下跌，但在第2季可望出現回穩，預估記憶體價格跌勢可望趨緩，在今年中供應鏈調整到一定段落，庫存去化後，有助下半年增溫表現。

面對記憶體價格下跌的趨勢，美光釋出擬減產的消息，法人則是坦言，在DRAM部分，韓廠市占率達7成，美光的減產恐僅是杯水車薪，並無法逆轉目前供過於求的市況。