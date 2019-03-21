仁寶連莊2019 iF設計金質獎 全球排名升至第17

2019-03-21 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



被視為國際設計界重要殿堂並享有「設計界奧斯卡獎」美譽的德國iF設計大獎，仁寶在52個國家超過6,400項作品中脫穎而出，超越2018年的11件得獎作品，2019年一舉奪下13個設計獎座，其中一項革命性創新電腦產品更榮獲iF設計大獎之最高殊榮「金質獎」，這不僅是2019年台灣IT產業唯一贏得的金質獎，也是仁寶蟬聯二年獲頒金質獎的另一個里程碑。

仁寶總經理翁宗斌表示：「這是仁寶連續第二年獲得iF金質獎，表示我們的創新設計更貼近市場」，他說：「如此卓越的最高榮譽正證明了我們的團隊對持續創新並設計具啟發性產品的承諾，我們誠摯感謝iF評審團的認同並肯定我們的設計概念與願景。」

此次獲獎的13項設計，包含產品設計類別中的電腦項目，以獲金質獎的「Lumi 2.0」為首，依序為「Book+」、「CyberAR」、「Dual Cylindrical 360」、「DuoFlip」、「LTE Rim 360」、「Hybrid Convertible」、「PowerNote」、「SoundBook」、「UniSlim」及「VA Laptop」；同類別中的遊戲硬體項目(Gaming Hardware)，「BendTop Arc」共同榮耀入列。最後，在專業概念(Professional Concept)類別中的健康(Health)項目，「Hyperfit」也獲得傑出的獎項。