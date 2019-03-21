工研院：台灣半導體產值今年有望重回全球第二

2019-03-21 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



工研院今（21）日舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」，發表今年台灣AI智慧機械、半導體產業、醫材產業等三大關鍵產業前景預測，預估今年全球半導體產業產值4,545億美元，衰退3%，其中記憶體市場預估衰退約二成，英特爾（Intel）將追過三星（Samsung）重新登上半導體龍頭寶座，台積電（2330）則為全球半導體營收第三名；以全球半導體業產值市佔率排行來看，台灣有機會超越韓國，重回全球第二名，市佔率達20％。

工研院指出，進一步觀察台灣半導體產業，根據工研院IEK Consulting報告，去年台灣半導體產業產值達2.62兆元，穩定成長6.4%；今年受限於全球經濟景氣放緩，半導體產業的成長動能轉趨保守，預估今年台灣半導體產業產值將微幅成長0.9%，預期整體表現仍優於全球半導體業平均水準，達2.64兆元。

工研院表示，以全球半導體業產值市佔率排行來看，今年美國依舊以領先者的角色佔據全球半導體附加價值、技術含量最高的環節，市佔率達40％以上，台灣有機會超越韓國，重回全球第二名，市佔率達20％。

其中，台灣晶圓代工產值全球排名第一，市佔率約七成；台灣IC封測產值全球排名第一，市佔率約五成。

工研院指出，看好AIoT智慧系統應用市場，除傳統3C電子外，建議台灣半導體產業未來持續積極投資八大領域 : 人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G無線通訊、工業4.0／智慧機械、車聯網／自駕車、VR／AR、高效能運算（HPC）、軟體及網路服務，預期未來智慧物聯的多元應用，可有效延續半導體業成長動能。