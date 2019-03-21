工研院：台灣醫材產業今年產值1,206.6億元年增8.2%

2019-03-21 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



因應高齡化、慢性病防治及失能輔助科技，驅動著全球醫材市場需求持續成長。依據BMI報告指出，2018年全球醫療器材產業市場規模為3,899億美元，預估2022年可達4,902億美元，2018~2022年複合成長率達5.9%。

展望2019年，依據工研院產科國際所針對台灣醫療器材產業調查資料顯示，預計台灣2019年醫療器材產值約可達1,206.6億新台幣，較前一年成長8.2%，其中以隱形眼鏡、血糖計及試片、電動輪椅及醫用高階導管等品項維持不錯的出口動能，成為我國醫材主要成長驅動力。

近年隨著資訊科技快速進步及高臨化社會來臨，醫材的無線化、數位化與資訊化是全球的重要發展方向。各國均積極借重資通訊技術，尋求更有效益解決方案，台灣亦面臨人口結構高齡化與醫療人力短缺議題。

工研院提出建議，台灣應掌握下一波智慧醫療商機，從人力、流程、技術三議題切入思考，運用目前在ICT軟硬體的能力與優勢補足全球產業鏈缺口，提供Affordable、Quality、Efficiency的智慧醫療服務；並應用國內Biobank Data、Lifestyle Data、Clinical Data等數據，透過具人工智慧科技發展能量之產業界進行跨域加值合作，發揮綜效，產業可望穩健成長。