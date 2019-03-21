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工研院：台灣智慧機械應用2019年開花結果

2019-03-21 13:15經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

在AI智慧機械產業關鍵議題觀察上，工研院指出，國產智慧機械應用方案研發，包括：智慧化零組件、機台、產線及工廠解決方案上，已在2019年逐漸開花結果，且智慧製造應用在多項製造產業持續擴散。

為提升競爭力、滿足客戶彈性製造要求，包括整合機器人的自動化生產、生產設備聯網、機台及產線運作可視化、生產設備稼動率管理、設備預測維護、智慧自動化檢測等各類智慧製造應用方案，已逐漸在國內製造業擴散。

工研院指出，受到2018年下半年爆發中美貿易紛爭影響，中國大陸本土及外國在華投資製造商多數暫緩後續生產設備投資採購，對歐洲、日本、韓國及台灣機械設備出口造成衝擊。

2019年1至2月台灣機械產品出口金額38.4億美元，較2018年同期減少3.9%。由於中美貿易談判有望在今年獲得明確結果，預期在第三季後全球機械設備貿易發展會較為活絡。

展望2019年，工研院建議，因應全球大趨勢，台灣製造能力變革勢在必行，智慧機械發展與應用是促進台灣製造業變革的契機，有賴於國內機械、資通訊、智慧科技領域業者共同合作。

例如：人工智慧在未來具備認知、預測、自主反應能力的智慧機械產品與應用方案上具有關鍵性地位，需要人工智慧軟硬體廠商、工業物聯網及雲端服務平台廠商，以及具備產業領域知識的製造業者共同合作，方能打造出滿足不同產業與類型製造廠商需求的解決方案。

智慧機械工研院
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