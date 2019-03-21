郭明錤：華為推潛望式鏡頭P30 大立光、亞光可望受惠

2019-03-21 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



圖為華為商標。路透 分享 facebook

華為將在法國巴黎發布新款旗艦機型P30系列，大陸天風國際證券分析師郭明錤指出，華為是首度大量出貨配備潛望式鏡頭手機的品牌，他看好P30 Pro潛望式鏡頭供貨商，均可望受惠於高單價零組件，並指出台股受惠廠商包括大立光（3008）及亞光，受此消息激勵，今日盤中亞光股價一度衝上漲停價。

天風國際分析師郭明錤表示，10倍光學變焦是今年安卓陣營關鍵創新，預估華為的P30 Pro 今年出貨量為400至600萬支，華為是首度大量出貨配備潛望式攝像頭手機的品牌。

在相關受惠的個股中，該報告除了列出多數的陸廠之外，台廠的光學股則有大立光和亞光入列，郭明錤也認為，所有P30 Pro潛望式鏡頭供應商均可望明顯受惠於高單價的零組件，而且在供應商當中，郭明錤直指，大陸的利達光電與台灣的亞光，均是首度大量生產高階機型零組件，為最大受惠廠商。

由於大立光早已是華為重要供應商，今日該消息並未明顯拉抬大立光走勢，盤中大立光股價維持平盤上下的震盪表現，而亞光受到該報告直指，不僅可望受惠潛望式鏡頭商機，更是首度大量供貨生產高階機型，受惠程度相對明顯，今日盤中亞光股價一度衝上漲停價90.5元，股價也寫下去年8月以來新高。

郭明錤更預期，華為於3月26日在法國巴黎發佈新款旗艦機型P30系列，最高階的P30 Pro配備四顆後置鏡頭，因長焦鏡頭採潛望式鏡頭技術，因此可實現10倍光學變焦創新。

郭明錤也預期，小米今年下半年也可能推出潛望式鏡頭手機，保守預計明年潛望式鏡頭手機出貨可較今年成長230%，達到2,000萬支。