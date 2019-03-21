親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人 北市58路口今起執法

國道一鼎金段連環撞 小車慘被夾聯結車中幾成廢鐵

郭明錤：華為推潛望式鏡頭P30 大立光、亞光可望受惠

2019-03-21 12:29經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

圖為華為商標。路透
圖為華為商標。路透
分享

華為將在法國巴黎發布新款旗艦機型P30系列，大陸天風國際證券分析師郭明錤指出，華為是首度大量出貨配備潛望式鏡頭手機的品牌，他看好P30 Pro潛望式鏡頭供貨商，均可望受惠於高單價零組件，並指出台股受惠廠商包括大立光（3008）及亞光，受此消息激勵，今日盤中亞光股價一度衝上漲停價。

天風國際分析師郭明錤表示，10倍光學變焦是今年安卓陣營關鍵創新，預估華為的P30 Pro 今年出貨量為400至600萬支，華為是首度大量出貨配備潛望式攝像頭手機的品牌。

在相關受惠的個股中，該報告除了列出多數的陸廠之外，台廠的光學股則有大立光和亞光入列，郭明錤也認為，所有P30 Pro潛望式鏡頭供應商均可望明顯受惠於高單價的零組件，而且在供應商當中，郭明錤直指，大陸的利達光電與台灣的亞光，均是首度大量生產高階機型零組件，為最大受惠廠商。

由於大立光早已是華為重要供應商，今日該消息並未明顯拉抬大立光走勢，盤中大立光股價維持平盤上下的震盪表現，而亞光受到該報告直指，不僅可望受惠潛望式鏡頭商機，更是首度大量供貨生產高階機型，受惠程度相對明顯，今日盤中亞光股價一度衝上漲停價90.5元，股價也寫下去年8月以來新高。

郭明錤更預期，華為於3月26日在法國巴黎發佈新款旗艦機型P30系列，最高階的P30 Pro配備四顆後置鏡頭，因長焦鏡頭採潛望式鏡頭技術，因此可實現10倍光學變焦創新。

郭明錤也預期，小米今年下半年也可能推出潛望式鏡頭手機，保守預計明年潛望式鏡頭手機出貨可較今年成長230%，達到2,000萬支。

鏡頭郭明錤華為
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

日月光獲國際CDP氣候變遷專案評為A List企業

2019-03-21 11:20

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

工研院轉譯平台 讓癌症檢測更精準

2019-03-21 10:03

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

友達、仁寶、緯創推學用接軌聯盟 20企業36所學校加入

2019-03-20 15:30

上海車燈展 隆達將發表Mini LED車載應用

2019-03-20 14:42

群聯 推出網路防護SSD晶片

2019-03-20 14:42

孵物聯網生態系 研華成立加速器

2019-03-20 14:42

迎接5G 亞太電發表8K傳輸新應用

2019-03-20 14:42

三星聯席CEO：今年面臨挑戰 仍將大膽投資半導體製造

2019-03-20 12:48

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 10:07

宏達電VR裝置結合輝達技術 拓企業娛樂市場

2019-03-20 10:04

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

影／正新老董辭世員工感念 老董夫人9年前遺愛大村鄉民

2019-03-20 15:25

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

2019-03-20 15:26

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

商辦市場是火種 顏炳立:南港動了、信義計畫區要發了！

2019-03-20 15:24

環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

外銷訂單年減10.9％ 創34月以來最大減幅

2019-03-20 16:07

長榮空服員訴求調高津貼 工會不排除罷工

2019-03-20 18:02

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

韓流「愛情經濟」發威 漢來瓊瑤宴50桌已經快滿單

2019-03-20 16:20

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

南山片面更改收費方式造成保戶權益受損 金管會4月開罰

2019-03-20 13:19

拆農地違規工廠 經部：不會開後門

2019-03-20 14:42

屏下指紋辨識趨勢夯 今年指紋識別晶片出貨估年增12.5%

2019-03-20 15:32

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

蘇貞昌一夜核定 經濟部政次、台水、圓山等五項人事案

2019-03-20 18:19

台灣企業面臨三大威脅 最大威脅竟然去年才出現

2019-03-20 14:43

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top