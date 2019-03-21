中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信攜手國內無線通信設備領導廠商啟碁科技、亞旭電腦、宏達電，完成5G路由器終端與5G網路IoDT （Interoperability Development Testing）測試以及5G端到端應用整合，加速推動國內5G產業鏈的成熟，以實現2020年5G預商用的目標。

中華電信在研究院打造「5G實驗網路園區」，提供符合3GPP國際最新標準的愛立信、諾基亞5G實驗網路，與中華電信5G領航隊國內成員進行5G終端產品研發測試。

中華電信近期成功與啟碁科技、亞旭電腦、宏達國際電子三家國內終端廠商，於中華電信研究院完成5G路由器終端設備無線介接測試，可讓手機、平板及電腦等設備，經由5G路由器連接進行無線上網，提供流暢的超高畫質影片串流。

中華電信執行副總林國豐表示，中華電信能夠在5G初期發展階段，即可與領航隊國內成員合作5G路由器終端的實際無線介接。從測試的結果可以看出，國內5G終端廠商的時程是與國際市場同步的，相信很快就能有更多樣、符合消費者需求的5G產品上市，也將是中華電信邁向5G商用里程碑中不可或缺的合作夥伴。