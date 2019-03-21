日月光獲國際CDP氣候變遷專案評為A List企業

2019-03-21 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



日月光21日指出，該公司於2018年國際CDP氣候變遷專案評比中，榮獲最高等級的A List評比成績。自2016年起是台灣首家入選兩次A List的企業，再次成為全球半導體產業CDP之領導企業。

日月光近年來持續增加資源再利用，並減少溫室氣體與廢水排放、廢棄物產生及化學品使用，以改善生態效益與保護環境。2014年發行綠色債券，將募集資金用於綠建築和綠色製程。每年透過溫室氣體盤查來追蹤碳排放量與減量績效，與國內智庫研究半導體產業加速落實智慧電網的建置方法。

CDP源於2003年，由國際主流法人投資機構發起成立獨立非營利組織。藉由全球各主要投資機構間的合作，以市場力量推動「環境與低碳經濟」之永續發展。主要角色在於透過問卷調查的方式，使投資人瞭解各企業面對環境風險的因應措施及應變能力。

截至2018年底，氣候變遷專案已集結全球650家法人投資機構成為簽署人，管理總資產達87兆美元。

為有效實踐並履行承諾與企業社會責任，日月光鑑別氣候變遷相關風險與機會之意涵，持續管理氣候變遷相關行動與績效，建立穩健的系統來面對氣候變遷的調適與減緩。因此在CDP評比的11大的項目中，日月光有9項獲得領導級的成績。