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伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球UPS大廠伊頓 （Eaton）受惠於半導體廠商接受改用鋰電池，今年在台灣擴大採購鋰電池將可年增二成，供應鏈長園科（8038）、亞力受惠可期。在台商回流及半導體產業需求，伊頓台灣產能及出貨量將年增五成，今年在台灣半導體大型UPS佔有率將達二至三成，可望躍居第一大，看好對台採購同步增加。

法人認為，全球半導體代工龍頭的台積電是伊頓最大客戶，以及台灣許多半導體、面板、高科技業者，都是伊頓的長期客源，今年伊頓在訂單成長下，業績再度將有年增二位數高成長，讓電池供應商的長園科、亞力等接單大有助益。

長園科2月營收2,220萬元，年增2076.6%，前二個月營收4,296萬元，年增1642.3%。長園科投入UPS用電池搶攻半導體、風能及光電UPS鋰鐵電池系統，與新能源儲能系統市場，透過UPS廠順利打入半導體大廠，營運自去年11月開始展現成長力道。

伊頓20日舉辦2019 Mobile Tech Day，首次引進全方位電源方案行動貨櫃車進行全台巡展，深入在地、貼近客戶需求。主持的伊頓台灣區總經理宮鴻華表示，今年起伊頓採購鉛酸電池將轉換改用鋰鐵電池，以台灣本地供應廠商為主。

宮鴻華指出，Eaton是台灣最大UPS電池買家，鋰鐵電池雖然比鉛酸電池貴一倍，但是產品壽命長達一倍以上，而且體積小，已經成為半導體產業快速指定使用，並蔚為趨勢，量大之後，鋰電材料售價就會趨向降低。以去年為例，伊頓採購鋰電幾近零，今年將大幅成長有二成可期，將以本地供應鏈優先採用。

他表示，在中美貿易戰之下，台灣伊頓是受惠者，高階UPS除供應台積電等大客戶之外，同步成為外銷美國、東南亞的出口基地，目前倉庫都移作生產線，可見需求暢旺，加上台商回流及半導體產業需求，今年的產能及出貨量同步看升高達五成，在台灣半導體大型UPS佔有率提升至二至三成，可望繼小型UPS在台灣市場率第一之後，再度拿下大型UPS的第一。

伊頓新推出的不斷電儲能雙功系統 產品，可以在原有產品升級，即可達到大型用電企業在尖峰用電的一、二個小時以自行供電，可以節省尖峰電費，獲得好評。宮鴻華指出，目前選擇多家半導體業者進行試運轉，對今後的業績將有可觀的加分效益。

伊頓台灣區總經理宮鴻華表示，今年的產能及出貨量將年增五成，在台灣半導體大型UPS...
伊頓台灣區總經理宮鴻華表示，今年的產能及出貨量將年增五成，在台灣半導體大型UPS佔有率將達二至三成，可望躍居第一大，看好對台採購同步增加。記者張義宮／攝影
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