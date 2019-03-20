鼎炫收盤119元創近期新高 看好第2季營運將優於第1季

2019-03-20 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鼎炫-KY（8499）在衡器暨專業EMI材料兩大事業業績推升助益，第2季營運將優於第1季，並挑戰今年逐季成長，至少第4季也要拚業績跟第3季持平。鼎炫去年每股純益7.94元，將配發現利股利5元，20日股價收盤119元，上漲2.5元，創下近期新高。

鼎炫是衡器暨專業EMI材料大廠，20日參加證交所舉辦之法說會。鼎炫指出，前二個月合併營收達2.57億元，年增34.3%，成長動力來自兩人核心事業同步有顯著增長，看好第2季的營運有增溫趨勢，可望比第1季的業績來得好。

鼎炫表示，持續看好雙業務在保持良好成長力道，EMI材料切入陸系面板廠商供應鏈新訂單，有望於第1季底逐步交貨；衡器事業持續受惠南京地區智慧農貿出貨貢獻，在中國其他區域也積極布局智慧農貿訂單需求，加上全球超市智能化趨勢明確，在國際市場不同國家陸續進行新產品送樣認證等，均有助新一波銷售成長表現。

去年鼎炫營收16.47億元，年增12%，稅後純益4.08億元，年增23%，每股純益7.94元，每股純益優於前一年的7.04元。

去年第4季鼎炫合併營收5.52億元、稅後純益1.58億元、每股純益3.07元，受惠第4季EMI材料出貨旺季，及衡器事業擴大業務布局有成，第4季獲利年增 31.6%、季增35.4%。

鼎炫強調，旗下衡器事業的台衡產品銷售全球80多個國家，涵及工業，商業，醫療，實驗室應用領域，在全球衡器行業占有一席之地。材料事業的隆揚已發展為集原材料研發生產，模切加工及客戶技術服務於一體化的專業EMI電子材料公司，更成為Apple 等大廠的合格供應商。

未來發展觀注重點有，中國農農改超、全球超市智能化、柔性導電膜新材料等，鼎炫表示，將大力投入新零售科技研發，包括大數據、人工智慧及物聯網。