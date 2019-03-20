全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘高喊多年的8K加5G布局，如今落實了。鴻海集團旗下亞太電信整合鴻海集團資源，攜手國際大廠諾基亞、愛立信，將蔡明亮導演執導的華人首部VR電影《家在蘭若寺》導入宏達電的虛擬實境設備HTC VIVE，成功打造8K+5G高解析觀影體驗，宣告全新科技的影像革命到來。

亞太電信表示，8K超高清視頻與5G高速連網的傳輸能力相結合，肉眼看不清楚的，透過8K攝影機能清楚呈現，亞太電信串連國際大廠愛立信Ericsson 及諾基亞Nokia合作，建構符合3GPP R15標準 4G加5G NSA 網路，以實際標準5G核心網路設備，即時傳輸8K超高畫質影像，將紙雕藝術與袖珍微縮模型的細膩精緻完美呈現，同時首度將8K影像乘載於5G系統，將蔡明亮導演執導的華人首部VR電影《家在蘭若寺》導入宏達電的虛擬實境設備HTC VIVE，並在記者會上首播《家在蘭若寺》8K版，全台搶先曝光。

亞太電信表示，積極布局網路架構與應用開發，領先業界取得台灣第一張5G實驗網路執照，為實現5G技術真正落地，展現「超低時延、超高頻寬」的創新應用，成功整合各領域的應用商及設備商，使用亞太電信5G實驗網4G LTE B3 1800MHz加上5G NR N78 3500MHz頻段，合作建構 4G加5G的NSA 網路，並整合5G終端設備與8K攝影機，讓高清影像能零時差的即時呈現眼前。

此外，亞太電信近年來持續與Intel進行深度合作，除善用intel x86架構平台進行系統整合外，並同步針對MEC(邊緣計算應用)進行開發，可預見的，在未來5G網路應用上，核心(Core)至邊緣端（Edge）均扮演著強化服務重要的角色，而Intel也將與亞太電信一同導入各種創新應用。

而華人首部VR電影，8K版的《家在蘭若寺》，除1月在荷蘭Eye電影博物館展映外，將於4月3日至 9日於英國台灣影展(Taiwan Film Festival UK )進行倫敦首映。這是兩岸第一位華人導演以電影規格VR視角出發思考創作的作品，蔡明亮企圖運用最新的VR技術創作，在人文藝術與創新科技的角度，詮釋新媒材的敘事風格，為VR電影開創新契機。