Google推串流電玩平台Stadia 進軍家庭遊戲、電競市場

2019-03-20 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



Google正式宣布，將透過自有資料中心與網路設備，在歐美地區開始推動全新電玩遊戲平台Stadia，可以讓玩家在電視、筆電、平板或手機等各類螢幕上即時享受最喜愛的遊戲，並且提供電競實況轉播。這項服務被稱為「電玩界Netflix」，顯示Google開始進軍家庭遊戲、電競市場。

Google表示，將讓平台上的遊戲能以 4K 且每秒 60 幀解析度，以及 HDR 、環繞音效等品質呈現。在今年稍晚，於美國、加拿大、英國、歐洲等地會推出這項服務。

Google在官方部落格網站指出，打造 Stadia 的過程，反覆思索大眾成為遊戲玩家的動機，並希望能透過平台，將喜歡玩電玩，以及喜歡看電玩實況影片這兩種類型的人匯集在一起。Stadia 的存在將降低開發者、玩家以及喜歡看實況等遊戲社群享受遊戲內容的限制與門檻。透過串連全球的 Google 資料中心網路，Stadia 讓玩家不必再面臨傳統遊戲機、電腦遊戲可能帶來的限制。

玩家將能隨時享受由最新版本平台所驅動的遊戲，而開發者也將能夠獲得幾近無限制的資源來打造他們心中的夢幻遊戲。這是一個結合服務級 GPU、CPU、記憶體與儲存空間的強大硬體堆疊，此外，在 Google 資料中心穩固的基礎架構下，Stadia 能以超乎遊戲開發者想像的速度不斷發展。

Google 資料中心讓 Stadia 得以實現，但讓 Stadia 與眾不同的地方在於它如何和 Google 其他服務共同運作。每天有超過 2 億人在 YouTube 上觀看遊戲相關內容，Stadia 讓觀眾只要按一個按鈕即可開始遊戲。舉例來說，當使用者正在觀看其中一位喜愛的創作者玩《刺客教條：奧德賽》時，只需要簡單按下「Play Now」按鈕，幾秒鐘後，無需下載、更新、修補程式或安裝，玩家就可開始冒險遊戲活動。

Google也將推出專屬的Stadia控制器，與資料中心連結，還包含一個按鈕，讓玩家能夠即時捕捉、保存、分享解析度高達 4K 的遊戲內容。此外，該遊戲控制器也內建了 Google 助理與麥克風。Google規劃讓Stadia成為一個專為各種規模玩家、開發者與 YouTube 內容創作者打造的強大遊戲平台，以及能讓各種天馬行空的遊戲想像得以發揮、實踐的遊樂場。