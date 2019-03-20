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亞太電攜大廠秀8K+5G 看好明年應用更成熟

2019-03-20 17:41經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

亞太電(3682)攜國際大廠愛立信(Ericsson )、Nokia，建構符合3GPP R15標準 4G+5G NSA 網路，今(20)日發表8K+5G實況應用，另外，首度將8K影像乘載在5G系統，將華人首部VR電影《家在蘭若寺》8K版導入HTC VIVE；董事長呂芳銘指出，8K+5G的應用相當廣泛，明年將會更加成熟。

亞太電積極布局網路架構與應用開發，領先業界取得台灣第一張5G實驗網路執照，為實現5G技術真正落地，展現「超低時延、超高頻寬」的創新應用，成功整合各領域的應用商及設備商，包含國際大廠Ericsson與Nokia，使用亞太電5G實驗網4G LTE B3 1800MHz＋ 5G NR N78 3500MHz頻段，合作建構符合3GPP R15標準 4G+5G NSA 網路，且整合5G終端設備與8K攝影機，讓高清影像能零時差的即時呈現。

亞太電表示，近年來持續與Intel進行深度合作，除善用intel x86架構平台進行系統整合外，並同步針對MEC(邊緣計算應用)進行開發，在未來5G網路應用上，核心(Core)至邊緣端（Edge）都將扮演強化服務重要的角色，Intel也將與亞太電一同導入各種創新應用。

亞太電指出，導演蔡明亮執導，華人首部VR電影《家在蘭若寺》8K版本，是亞太電首度將8K影像乘載在5G系統的成果，完美演繹8K+5G實境；8K版《家在蘭若寺》，除1月在荷蘭Eye電影博物館展映外，4/3 ~ 9將在英國台灣影展(Taiwan Film Festival UK )進行倫敦首映。

根據《愛立信行動趨勢報告》指出，至2024年，影片將占74%的行動數據流量，隨著行動通訊技術的發展、5G網路商用化，8K超高解析度影片的流量占比也將增加。

看好5G帶來的8K觀影應用成長，愛立信協助亞太電實現8K+5G影音串流，領先業界探索5G技術在跨界領域上的潛在應用；台灣愛立信總經理何可申（Håkan Cervell）表示，「這次的5G技術展示更進一步證明，愛立信在技術上已經準備好網路切片服務，可以讓電信業者提供企業客戶快速有效的客製化服務，並且同時支援亞太電商用網路中一般消費者在4G及5G的通訊需求」。

亞太電攜大廠秀8K+5G實況應用。圖／亞太電提供
亞太電攜大廠秀8K+5G實況應用。圖／亞太電提供
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