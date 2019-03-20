宏達電首部VR動畫 獲西南偏南電影節最佳敘事獎
宏達電（2498）今（20）日宣布，與法國VR製作公司Atlas V合作製作的VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛），獲2019西南偏南電影節最佳敘事獎（Best Storytelling）。文化部次長丁曉菁日前也親赴美國奧斯汀西南偏南電影節體驗《Gloomy Eyes》，對於此片創新的表演形式印象深刻，更肯定台灣在宏達電與青年導演的參與下，將在新一波的敘事競爭中脫穎而出。
宏達電虛擬實境內容中心與Atlas V共同製作的《Gloomy Eyes》是宏達電首次跨國合製的 VR動畫 ，全系列共有三部曲，首部曲找來好萊塢明星柯林法洛擔任配音，與宏達電另一部VR電影 《5x1》中的《幕後》，雙雙入圍西南偏南電影節虛擬電影單元。
宏達電虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示， 《Gloomy Eyes》繼日舞影展後，在第 38屆布魯塞爾國際動畫電影節再度獲最佳VR短片獎，加上此次西南偏南電影節的獎項，對致力發展原創內容的宏達電來說，顯示在內容製作上已有突破 。隨《Gloomy Eyes》的全球播映，也有助於Vive內容在歐美與亞洲市場的布局。
《Gloomy Eyes》運用遊戲引擎即時運算，搭配HTC VIVE 6自由度、全方位自由移動功能，讓觀眾可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。
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