宏達電首部VR動畫 獲西南偏南電影節最佳敘事獎

2019-03-20 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498)與法國VR製作公司Atlas V合作，共同出品、聯合製作的全息式VR動畫《Gloomy Eyes（暫名：咕魯米的眼睛）》，獲2019西南偏南電影節最佳敘事獎（Best Storytelling）；HTC虛擬實境內容中心副總劉思銘今(20)日表示，這部VR動畫在第1季橫掃日舞影展、第38屆布魯塞爾國際動畫電影節、西南偏南電影節三大影展，未來的全球播映將有助HTC VIVE內容在歐美與亞洲市場的佈局。

宏達電指出，《Gloomy Eyes》是首次跨國合製的VR動畫，全系列共有三部曲，首部曲找來性感男神柯林法洛擔任配音，今年與另一部作品VR電影《5x1》之趙德胤執導的《幕後》，雙雙入圍西南偏南電影節虛擬電影單元，同時進入「最佳360影片（Best 360 video）」、「最佳敘事（Best Storytelling）」、「最佳沉浸式體驗美術（Best use of immersive arts）」三個競賽項目。

VR動畫《Gloomy Eyes》由HTC虛擬實境內容中心及法國著名動畫製作公司Atlas V共同製作、出品；同時擔任聯合製片人的劉思銘表示，「很高興《Gloomy Eyes》繼日舞影展後，10日在第38屆布魯塞爾國際動畫電影節獲最佳VR短片獎（Best VR Short Film Award），16日又在西南偏南電影節獲得最佳敘事獎，一季連掃三大影展殊榮，這對致力發展原創內容HTC VIVE Originals的HTC來說，在內容製作上又是一大突破」。

他說，HTC虛擬實境內容中心過去兩年發展VR多元內容製作外，也開創VR商用劇院管理系統，這次跨國合作VR動畫《Gloomy Eyes》除了參與內容製作外，《Gloomy Eyes》的全球播映將有助於HTC VIVE內容在歐美與亞洲市場的佈局。