2月外銷訂單年減10.9％超乎預期 主因智慧手機銷售不佳

2019-03-20 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部統計處今（20）日公布2月外銷訂單289億美元，年減10.9％，創下2016年5月以來最大減幅；統計處表示，主因智慧手機銷售不佳，及傳統貨品接單減少所致；其中「機械」貨品接單年減24.5％，創2009年9月以來最大減幅。

2月訂單減幅明顯超乎預期，今年1月雖然收斂至年減6％優於預期，經濟部當時解讀「景氣沒有想像中悲觀」，且預估2月年減幅度將落在1.4％至4.5％之間。

統計處分析，全球智慧手機銷售不佳，智慧手機市場飽和，換機周期延長影響組裝代工及相關產業供應鏈之接單，導致2月訂單減幅創近34個月最多；累計1、2月外銷訂單693.9億美元，較上年同期減少61.3億美元，減幅8.1％創下2017年以來最大減幅。

若按主要貨品類別觀察，「資訊通信產品」年減11.1％，「電子產品」年減8.1％，主因為智慧手機、筆電需求減弱，加上虛擬貨幣退潮，影響組裝代工及相關產業供應鏈訂單。

另外，「光學器材」年減8.8％，主因中國大陸大尺寸電視面板新產能開出，加上淡季效應需求疲弱，價格續跌，導致接單金額續減，惟背光模組接單成長，有抵銷部分減幅。

在傳統貨品方面，「機械」受美中貿易摩擦影響，中國大陸投資意願保守，對我機械設備需求減少，年減24.5％，創2009年9月以來最大減幅。

「基本金屬」年減15.8％，雖然國際鋼價逐步上揚，但受到美國加徵關稅及歐盟防衛課稅影響，使客戶下單保守觀望；「塑橡膠製品及化學品」則因市場需求尚未回升，加上部分產品價格仍低於上年同月，致分別年減9.％及9.7％。

展望未來，統計處表示，資訊通信產品及電子產品受到智慧手機銷售動能減緩及淡季效應，上半年接單較為平緩，惟人工智慧、雲端伺服器、物聯網等新興科技擴展，及5G商機逐漸顯現，有助於接單多呈逐月上揚。