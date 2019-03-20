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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

友達、仁寶、緯創GOLF學用接軌聯盟 受企業、學校歡迎

2019-03-20 16:09經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

由企業主動發起的GOLF（Gapof Learning & Field）學用接軌聯盟，在友達（2409）、仁寶及緯創的強力號召下，成立一年半以來已有20家企業及36所學校加入，成為受企業及學校歡選迎的平台。

GOLF整合各家公司豐富的培訓及實習資源，將提供近百門數位課程及約380個實習職缺，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，期能結合企業和學校的力量，號召多元跨領域企業共襄盛舉，開創產學雙向串聯、資源共享的創新合作模式。

由友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟，邀集國內科技製造業者及會計師事務所包括康舒科技、智易科技、志聖工業、群光電能、勤業眾信、益登科技、均豪精密、隆達電子、台灣微軟、車王電子、微星科技、瀚宇博德、力成科技、信錦企業、大量科技、拓凱實業、緯育公司等，共集結20家企業的力量共同宣示發揮企業社會責任精神，將企業人才培訓資源回饋給學界，協助在校學生提前與產業接軌，打造學用合一、產學接軌的合作平台。

GOLF雲端學習平台是由緯創集團旗下的緯育公司所建置，目前已有超過2,200名學生主動申請線上學習，共匯集各家企業近百門專業課程上線，新增課程包含車聯網創新技術與應用、消費性電子產品工業設計、半導體IC封裝測試、電源管理設計以及公司治理風險管理與產業趨勢分析等，透過引進新企業的教育訓練資源，擴展不同領域的課程類型及知識面向。

GOLF計畫自2017年底推動至今，也獲得學子們的熱烈參與及迴響。北科大工業工程與管理所莊同學表示，線上平台有影片教學及互動測驗，包含面板的組成要件、製程及成本考量等課程，可充分了解學校教的理論如何實際應用於業界。

大同大學電機工程系葉同學也分享，參加GOLF計畫可以自由地利用瑣碎的時間進行線上學習，也可以藉由重複播放的功能加強和複習，幫助他學習更多筆電硬體和軟體相關知識。

明志科大經營管理系簡同學表示，看似一台簡單的筆電，在每一個環節中都是由許多零件所組成，GOLF平台整合課程理論和部門實務，可更深入了解筆電的基本架構及產品開發流程。

GOLF聯盟擴大校企資源整合，目前參與學校已拓展到36家，範圍更擴及南部、東部及外島地區。北部參與大學包括大同、文化、中央、中國科大、中華科大、元智、世新、北科大、台北城市科大、台北海洋科大、台科大、台師大、交大、明志科大、明新科大、淡江、華夏科大、聖約翰科大、輔仁、銘傳、德明科大及龍華科大。

中部包含中興、東海、逢甲、雲科大、勤益科大、暨南及彰師大；南部包括中山、中正、成功、高雄大學及高科大，其他地區如東華及金門大學也加入聯盟行列，讓產學合作成果遍及全台，促成高等教育和產業人才需求無縫接軌，造福更多學子受惠。

GOLF學用接軌聯盟由三家企業發起以來，目前已號召20家企業加入，未來希望能匯聚更多元的產業別，促進跨領域產業知識交流，為不同科系的學生鏈結更多元的實習機會，並提升數位學習的課程品質與數量，建立完整的培訓機制及專案式實習，推動校企共同攜手，提升台灣教育、產業以及人才的競爭力，創造更大的產學合作加值效益。

企業將內部教育訓練資源轉化為GOLF線上課程。 圖／業者提供
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GOLF聯盟提供企業實習職缺，讓學生了解筆電自動化生產的流程。圖／業者提供
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學生實地了解面板製作過程及工作環境，將學校理論應用於實務工作。圖／業者提供
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由友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟，集結20家企業的力量共同宣示將...
由友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟，集結20家企業的力量共同宣示將企業資源與學界共享，打造學用合一、產學接軌的合作平台。圖／業者提供
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北科大實習筆電
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