屏下指紋辨識趨勢夯 今年指紋識別晶片出貨估年增12.5%

2019-03-20 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據群智諮詢（Sigmaintell）《全球指紋識別晶片市場跟蹤與預測報告》顯示，由於終端整體需求下降和3D面部識別的競爭，去年指紋感測器的出貨量約為8.79億顆，年減18.8%；受惠於屏下指紋帶動，預計今年全球指紋晶片出貨量將達9.9億顆，年增12.5%；預計今年神盾（6462）出貨量將急劇增長，尤其是光學指紋晶片。

群智指出，受惠於三星Galaxy S10系列及未來的Note等新品系列，預計今年全球超聲波指紋晶片的出貨量約0.5億顆。光學屏下指紋方面，OLED基本標配屏下指紋晶片，預計今年全球光學屏下指紋的出貨量進一步上調到2.8億顆，年增約372%。

群智表示，匯頂去年出貨穩持排名第一，持續引領指紋識別行業的發展趨勢；除了三星之外，今年神盾深耕中國市場，加速與整機品牌合作進程，預計今年出貨量將急劇增長，尤其是光學指紋晶片。

思立微主要集中在華為、OPPO兩大客戶，預計今年晶片出貨量也會大幅增長。去年信煒科技的主力客戶聚焦在華東客戶，今年開始逐步導入主力品牌客戶，指紋晶片的出貨量預計將有新的突破。

群智指出，今年屏下指紋將成為智慧終端機尋求差異化的一個重要方式，將進一步推動指紋晶片的發展趨勢。群智認為，LCD的屏下指紋方案預計在今年底迎來量產可能，行業整體發展勢頭將出現多元化發展特點。