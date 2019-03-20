友達、仁寶、緯創推學用接軌聯盟 20企業36所學校加入

2019-03-20 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，在友達（2409）、仁寶及緯創的強力號召下，成立一年半以來已有20家企業及36所學校加入，整合各家公司培訓及實習資源，將提供近百門數位課程及約380個實習職缺。

友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟，邀集國內科技製造業者及會計師事務所包括康舒、智易、志聖、群光電、勤業眾信、益登、均豪、隆達電、台灣微軟、車王電、微星、瀚宇博、力成、信錦、大量、拓凱實業、緯育等，共集結20家企業的力量，將企業人才培訓資源回饋給學界，協助在校學生提前與產業接軌，打造學用合一、產學接軌的合作平台。

GOLF雲端學習平台是由緯創集團旗下的緯育公司所建置，目前已有超過2,200名學生主動申請線上學習，共匯集各家企業近百門專業課程上線，新增課程包含車聯網創新技術與應用、消費性電子產品工業設計、半導體IC封裝測試、電源管理設計及公司治理風險管理與產業趨勢分析等。

GOLF計畫自2017年底推動以來，GOLF聯盟擴大校企資源整合，目前參與學校已拓展到36家，範圍擴及南部、東部及外島地區。北部參與大學包括大同、文化、中央、中國科大、中華科大、元智、世新、北科大、台北城市科大、台北海洋科大、台科大、台師大、交大、明志科大、明新科大、淡江、華夏科大、聖約翰科大、輔仁、銘傳、德明科大及龍華科大。