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受惠需求回溫及產能調節 Q2NAND合約價跌幅略有收

2019-03-20 15:21經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查指出，受到伺服器需求疲弱、智慧型手機換機周期延長、蘋果新機銷售不如預期等終端需求不佳衝擊，今年第1季各類NAND Flash產品合約價綜合季跌幅近20%，是自去年初NAND Flash轉為供過於求以來跌幅最劇的一季。

展望第2季，DRAMeXchange分析師葉茂盛表示，歷經第1季的需求低谷之後，智慧型手機、筆記型電腦及伺服器等主要需求較第1季有所改善。另一方面，NAND Flash供應商紛紛透過抑制資本支出、減緩新製程產出比重，甚至透過減產壓抑產出，雖無法立即扭轉供過於求的態勢，但對於市場環境確實有正面的幫助。

葉茂盛指出，第2季eMMC/UFS、SSD、Wafer等產品合約價仍將繼續下跌，但跌幅相較第1季則是有所收斂，落在10~15%的水位。

以第2季的通路市場來看，隨著256Gb TLC Wafer自2017年11月走跌以來，產品價格已大跌逾70%，每GB單價跌破0.08美元，屬各類產品當中跌幅之最。

隨著價格逐漸逼近成本線使得下跌空間有限，加上原廠良率提升，市場流通的次品數量減少，反應在終端產品（如記憶卡及隨身碟等）價格方面可能出現一至二波的調升，因此在價格調升的刺激下，帶動模組廠備貨力道有所增加，合約價跌幅則逐漸趨緩，預期第2季合約價將呈緩跌走勢。

葉茂盛指出，除了通路市場以外，供應商將眼光轉向高容量的UFS及SSD產品，除希望透過降價刺激需求增長，也爭相以優惠價格競逐市占；在移動領域部分，包含威騰、三星在內的供應商紛紛推出高容量的UFS 3.0產品吸引客戶採用，目標藉由效能提升以及價格誘因刺激下半年需求成長，同時供應商也完善UMCP產品線，除刺激中高階機種往256GB轉移以外，也讓32GB機種逐漸往64GB轉移。

在Client SSD方面，供應商為刺激搭載容量提升，加大512GB/1TB產品的跌價力道，追求CP值的Value PCIe SSD(Gen 3.0×2)產品出貨比重同時逐漸提升，使得均價跌幅擴大，有助於SSD於筆記型電腦搭載率成長增速。

在enterprise SSD方面，server/data center作為2019年唯一增長的主要需求，加上產品毛利高於其他類型，已成為兵家必爭之地，各廠商皆投放目光在更有成長空間的PCIe產品領域，競爭態勢激烈，合約價將持續走跌。

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