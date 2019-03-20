GOLF學用接軌聯盟 擴大整合校企資源

2019-03-20 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）攜手仁寶、緯創，共同發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，成立一年半來已有20家企業及36所學校加入，整合各家公司豐富的培訓及實習資源，將提供近百門數位課程及約380個實習職缺，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，期能結合企業和學校的力量，號召多元跨領域企業共襄盛舉，開創產學雙向串聯、資源共享的創新合作模式。

GOLF計畫自2017年底推動至今，獲同學們的熱烈參與及迴響。台北科技大學工業工程與管理所莊同學表示，線上平台有影片教學及互動測驗，內容包含面板的組成要件、製程及成本考量等課程，可充分了解學校教的理論，如何實際應用於業界。