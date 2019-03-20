GOLF學用接軌聯盟 擴大整合校企資源
友達（2409）攜手仁寶、緯創，共同發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，成立一年半來已有20家企業及36所學校加入，整合各家公司豐富的培訓及實習資源，將提供近百門數位課程及約380個實習職缺，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，期能結合企業和學校的力量，號召多元跨領域企業共襄盛舉，開創產學雙向串聯、資源共享的創新合作模式。
GOLF計畫自2017年底推動至今，獲同學們的熱烈參與及迴響。台北科技大學工業工程與管理所莊同學表示，線上平台有影片教學及互動測驗，內容包含面板的組成要件、製程及成本考量等課程，可充分了解學校教的理論，如何實際應用於業界。
GOLF聯盟擴大校企資源整合，目前參與學校已拓展到36家，範圍更擴及南部、東部及外島地區，並已號召20家企業加入。聯盟期許，未來希望能匯聚更多元的產業別，促進跨領域產業知識交流，為不同科系的學生鏈結更多元的實習機會，並提升數位學習的課程品質與數量，建立完整的培訓機制及專案式實習，推動校企共同攜手，提升台灣教育、產業以及人才的競爭力，創造更大的產學合作加值效益。
留言