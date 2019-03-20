經濟解析／半導體Q1陷谷底 等待下半年新興應用東風

2019-03-20 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



三星電子坦言今年營運將面臨許多挑戰，主受全球貿易關係緊張、經濟成長放緩、智慧手機市場趨緩、資料中心投資減少等因素的影響；台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為，三星並不是第一家釋出警訊的公司，只是更加證實半導體產業鏈都面臨同樣的窘境，從晶圓代工、IC設計到封測，恐都難逃衝擊，但預期今年第1季將是谷底，下半年在5G、物聯網、車用、資料中心等新興應用帶動下，將有利半導體業的表現。

三星今（20）日召開年度股東大會，副總裁金奇南表示，今年三星零組件業務將面臨困境，重申今年表現恐將疲弱的預測，認為在記憶體晶片需求放緩下，集團預期今年將面臨許多困難及挑戰；三星再度對今年營運提出預警，衝擊股價出現下挫。

劉佩真指出，去年資料中心建置熱潮，推升記憶體價格表現，但是受到貿易戰的影響，資料中心投資出現減少，三星並不是第一家釋出這種看法的公司，只是再證實這個事實，對半導體產業來說，整個產業鏈從晶圓代工、IC設計到封測等上中下游都受到影響。

她表示，今年第1季將是半導體產業的谷底，記憶體價格持續下跌，但在第2季可望出現回穩，預估記憶體價格跌勢可望趨緩，在今年中供應鏈調整到一定段落，庫存去化後，有助下半年增溫表現。

劉佩真認為，包括5G、物聯網、車用、資料中心等新興應用領域將是下半年推升半導體產業鏈訂單增溫的重要動能；她指出，由於今年記憶體價格跌幅高於預期，預估今年半導體恐呈現負成長，下半年新應用發酵將是重要的動能。

在智慧手機市場部分，劉佩真坦言，今年第1季包括蘋果及非蘋陣營的表現都非常差，第2季主要是由非蘋陣營領先，尤其是華為下單積極，將帶動半導體包括晶圓代工、封測的訂單增加；下半年則要看蘋果新iPhone的狀況。