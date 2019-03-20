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三星聯席CEO：今年面臨挑戰 仍將大膽投資半導體製造

2019-03-20 12:48經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

三星電子今天股東會，聯席CEO金奇南在報告中指出，今年三星集團將面臨諸多困難。 ...
三星電子今天股東會，聯席CEO金奇南在報告中指出，今年三星集團將面臨諸多困難。 美聯社
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南韓三星電子今天舉行股東大會，三星電子聯席CEO金奇南（CEO Kim Ki-nam）在股東大會中報告時指出，今年三星集團將面臨諸多困難，受到全球貿易關係緊張、經濟成長速度放緩影響，加上數據中心企業對記憶體晶片需求疲軟，三星零組件業務將面臨困難的一年，不過，面對中國的強烈競爭，三星將持續大膽投資半導體製造。

三星在股東大會上發表「面臨困難一年」的看法後，三星今日盤中股價重挫1.6%，接近午盤時，跌幅略為收斂至1.25%。

智慧型手機市場趨近於飽和，整體供應鏈都明顯受到影響，三星智慧型手機銷量已於去年出現下滑，三星也尋求在網路設備製造領域找到新機會。

三星在股東大會中表示，整體而言，高階手機、高密度產品會帶動DRAM需求成長，對於併購計畫，金奇南表示，三星在各個領域都採取開放態度。

三星先前就預期智慧型手機市場過於飽和，今年市場恐將維持冷風颼颼狀態，然而，今年是三星推出智慧型手機滿十周年的日子，也因此，三星今年在智慧型手機領域下了非常多功夫，希望藉由新產品、新規格來帶動銷售，折疊式手機就是其中一例，另外，S10系列機款也推出了諸多新功能，讓消費者對於換機躍躍欲試。

只是，三星雖然積極挽救自家的智慧型手機頹勢，卻無法挽救全球智慧型手機發展態勢，現在，包含新興市場也都逐漸浮現飽和態勢。

去年，中國智慧型手機品牌廠雖然在新興市場攻城掠地，但隨著市場飽和，手機銷量逐漸下滑也是必然趨勢，自然而然，智慧型手機品牌廠也會減少對零組件的拉貨，影響零組件今年營運表現。

研究調查機構TrendForce指出，從智慧型手機短期發展來看，眾品牌將持續優化各式硬體配置為主，主要集中在螢幕、鏡頭、生物辨識解鎖以及記憶體等四大領域；長期而言，品牌廠必須跳脫單純的硬體開發並轉往諸如軟體研發或周邊商機上，才有機會繼續擴大市占。

法人指出，全球智慧型手機品牌廠都面臨市場飽和問題，銷量下滑、自然也使得獲利不如以往，零組件廠是率先受到影響的族群，部分品牌廠因為早已發展軟體內容或者周邊商機，能藉由軟體內容研發維持毛利表現，但是，零組件廠因為主攻製造，如果全球硬體需求下降，也會影響零組件廠營運表現。

智慧型手機三星電子股東
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