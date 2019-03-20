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群聯攜Cigent 推全球首款網路數據防護NVMe SSD

2019-03-20 12:45經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

群聯（8299）整合資安夥伴Cigent的Bare MetalTM主動式資料防護技術，共同推出全球首款網路數據防護 (Cyber-Secure) PCIe NVMe SSD解決方案，率先投入網路安全SSD固態硬碟市場。搭載Cigent的Bare MetalTM 技術的群聯控制晶片將於今年第2季出貨。

有別於當前市場上僅以軟體保護機制或加密保護機制，群聯PCIe NVMe SSD解決方案。搭載Cigent端點軟體 （Endpoint Software）。

使用人工智慧（AI）及機器學習（Machine Learning）等技術單元檢測資安異常，並以硬體為基礎的數據保護機制主動回應風險，有效提升網路數據防護與降低資安風險。

群聯董事長潘健成表示，群聯與資安夥伴Cigent 在網路數據防護創新發展上有無限的機會。

現行市場上的網路數據防護解決方案缺乏在高風險的網路環境中鎖定關鍵數據的能力，而Cigent 與群聯的合作，透過使用韌體為基礎的數據保護機制，可以讓資安企業夥伴及客戶們直接地將安全保護機制加至快閃記憶體內的關鍵數據，強化數據安全防護，更加難以破解。

群聯資安SSD
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