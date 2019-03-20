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隆達Mini LED及VCSEL 3D感測元件 上海國際車燈展亮相

2019-03-20 12:44經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED隆達電子（3698）發表最新車用LED矩陣式光源模組、Mini RGB LED模組應用於車載，包括儀表板顯示器以及車尾燈及VCSEL 3D感測元件，近期將在上海國際車燈展亮相。

隆達表示，該公司推出最新的車用LED矩陣式光源模組，可獨立操作模組240顆LED明暗，並投射動態圖形或訊息於行車道路上，打造更安全的用路環境。此款車用LED矩陣式光源模組產品將於3月21日起展開的上海國際車燈展會中首度亮相。

此外，延續近來陸續發表之Mini LED主題，隆達電子此次再推出I-Mini RGB LED模組應用於車載，包括儀表板顯示器以及車尾燈。其中儀表板顯示器相較於傳統液晶面板，具有薄型化、高亮度、強光下可讀性、環境溫度耐受性高等特色，可適應各種寒暑氣候之車載應用。

而應用於車尾燈，則以行車燈打造個性化圖像，更可凸顯出個人風格。 隆達電子之I-Mini RGB LED模組採用自製之RGB晶粒、封裝與模組，率先業界將此先進顯示技術導入至車載應用，未來將進而與客戶合作開發更多新的應用領域。

隆達電子表示，該公司連續三年參加上海國際車燈展，展會中亦將同時展出高對比的曲面車用液晶顯示器、應用於駕駛中控系統的3D手勢辨識與防瞌睡監測VCSEL元件，以及全系列車內與車外應用LED元件與模組。

LED隆達顯示器
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