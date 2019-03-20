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研華攜手StarFab 共創IOT創新創業平台

2019-03-20 11:13經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

為協助新創在IoT的相關應用加速發展，全球智慧系統（Intelligent Systems）領導廠商研華科技（2395）與專注企業主題育成的StarFab Accelerator宣布，再續合作「研華x StarFab物聯網加速器」鏈結新創，打造創新產業物聯網生態系。

為了協助新創在IoT的相關應用加速發展，並結合過去一年合作經驗，將由研華提供WISE-PaaS產業物聯網平台，Starfab提供營運模式、募資、財務及法務等諮詢輔導，讓新創有一個更完整、資源更豐富的IOT創新創業平台，以加速產品落地，共創SRP（Solution Ready Package）的IoT應用產品。

新的一年「研華x StarFab物聯網加速器」關注領域將聚焦於智慧製造、智慧零售、智慧環境監控與能源與人工智慧，入選團隊將獲專案資源投入，包括價值1萬美金之WISE- PaaS平台資源，針對高市場潛力之優秀團隊，則有機會獲得最高1萬美金之POC專案補助經費。

專案結束後更可加入WISE-Paas VIP將服務上架商轉，獲得研華多樣線上及線下行銷資源，並再取得1萬美金之折扣。未來的收案對象也將擴大至海外，讓全球更多好的新創團隊，可以透過「研華x StarFab物聯網加速器」，快速的深入市場取得先機。

根據國際調研機構國際數據資訊（International Data Corporation, IDC）研究顯示，2018年亞太地區物聯網支出達2900億美元，相較於2017年2600億美元，年成長率約達12%。其中製造業與貨運監控為支出最高的兩大產業，分別佔總體支出18％及8％。預估2022年推動物聯網支出的前五大產業將是消費、離散製造、流程製造、運輸和公用事業，而消費品、建築和醫療保健也將在未來5年成為物聯網支出金額年成長最高的產業。

多樣化的IoT服務成為競爭優勢關鍵，舉凡工業物聯網、遠距智慧醫療、數位監控資安、車聯網、沉浸式媒體、遊戲等應用發展皆受矚目。

有鑑於5G龐大商機即將引爆，物聯網應用是其關鍵，B2B應用更可預見是物聯網進入5G時代的領航指標，「研華x StarFab物聯網加速器」即專注於智慧製造、智慧醫療及智慧環境監控…等B2B專業物聯網領域，在這些領域中，因應各種專業技術與利基應用，研華提供之WISE-PaaS產業物聯網平台，將可加速新創的研發與服務落地，並協助新創找到新應用市場。

根據CB Insight針對超過100家新創公司的訪談研究報告顯示，導致新創團隊失敗，高居首位的原因即為沒有市場，其中42%的新創團隊均面臨此困難。

因此，研華與StarFab期待未來合作能強化此項，以與團隊共同營運SRP(Solution Ready Package)為目標，透過「研華x StarFab物聯網加速器」協助新創公司快速建立其物聯網應用服務(SaaS)，並有機會成為研華共創夥伴，透過服務上架至研華WISE-PaaS平台，為新創創造更多的商業機會。

StarFab聚焦於遴選及營運模式、募資、財務及法務等加值輔導，協助新創團隊在部署物聯網解決方案的同時，幫助團隊取得POC、訂單與投資的機會，加速新創公司成長。

物聯網研華
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