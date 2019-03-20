Viveport開發者大獎名單公布 可獲價值5萬美元禮包

2019-03-20 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498)今（20）日在GDC 2019公布第三屆年度Viveport開發者大獎得獎名單，分為娛樂、藝術與文化、遊樂園及教育等4個類別，分別有4個PC-VR類別各1名大獎獲勝者和各1名入圍獎得主，及3個VIVE Wave類別各1名獲勝者；得獎者可獲得一份大禮包，總價值超過50,000美元。

宏達電指出，Viveport開發者大獎旨在表揚和獎勵為平台之成功做出貢獻的卓越工作室和優秀內容；Viveport總經理Rikard Steiber表示，「Viveport的目標是成為VR開發者的頭號領航員，確保他們能獲得所需的支援，以開發能持續推動互動和讓消費者感到驚喜的體驗。今年的獲獎者都是當今最受歡迎的各類型頂級VR內容之佼佼者，所有的得獎應用內容體驗都將會在Viveport Infinity訂閱服務中提供」。

宏達電表示，Viveport開發者大獎歡慶得獎體驗內容將在Viveport訂閱服務上架，得獎者可獲得一份大禮包，包含現金獎勵、最新的VIVE硬體套件、2019年遊戲開發者大會（GDC）門票、及相關行銷支援等，包括「Viveport Developer Stories」的影片，總價值超過50,000美元；這次的競賽所有得獎內容將可在4月2日正式上市的Viveport Infinity訂閱服務中體驗。

宏達電今日也在美國加州聖荷西舉辦，對運算產業最重要，也是規模最大的年度盛會GPU Technology Conference（GPU 技術大會，簡稱GTC）2019中宣布，即將上市的Vive Pro Eye已被公認為NVIDIA可變速率著色（VRS）技術的首選VR頭戴式顯示器（HMD）。

宏達電表示，Vive Pro Eye今年1月發表，旨在滿足專業VR用戶的需求， Vive Pro Eye更加提升便利性，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，特別適用在VR遊樂園或實景娛樂（location-based entertainment）等特殊需求。