親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

日本虐童托兒所！揭露不適切保育的黑暗實態

Viveport開發者大獎名單公布 可獲價值5萬美元禮包

2019-03-20 10:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498)今（20）日在GDC 2019公布第三屆年度Viveport開發者大獎得獎名單，分為娛樂、藝術與文化、遊樂園及教育等4個類別，分別有4個PC-VR類別各1名大獎獲勝者和各1名入圍獎得主，及3個VIVE Wave類別各1名獲勝者；得獎者可獲得一份大禮包，總價值超過50,000美元。

宏達電指出，Viveport開發者大獎旨在表揚和獎勵為平台之成功做出貢獻的卓越工作室和優秀內容；Viveport總經理Rikard Steiber表示，「Viveport的目標是成為VR開發者的頭號領航員，確保他們能獲得所需的支援，以開發能持續推動互動和讓消費者感到驚喜的體驗。今年的獲獎者都是當今最受歡迎的各類型頂級VR內容之佼佼者，所有的得獎應用內容體驗都將會在Viveport Infinity訂閱服務中提供」。

宏達電表示，Viveport開發者大獎歡慶得獎體驗內容將在Viveport訂閱服務上架，得獎者可獲得一份大禮包，包含現金獎勵、最新的VIVE硬體套件、2019年遊戲開發者大會（GDC）門票、及相關行銷支援等，包括「Viveport Developer Stories」的影片，總價值超過50,000美元；這次的競賽所有得獎內容將可在4月2日正式上市的Viveport Infinity訂閱服務中體驗。

宏達電今日也在美國加州聖荷西舉辦，對運算產業最重要，也是規模最大的年度盛會GPU Technology Conference（GPU 技術大會，簡稱GTC）2019中宣布，即將上市的Vive Pro Eye已被公認為NVIDIA可變速率著色（VRS）技術的首選VR頭戴式顯示器（HMD）。

宏達電表示，Vive Pro Eye今年1月發表，旨在滿足專業VR用戶的需求， Vive Pro Eye更加提升便利性，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，特別適用在VR遊樂園或實景娛樂（location-based entertainment）等特殊需求。

為幫助開發者快速將眼球追踪功能應用到他們的VR應用內容中，Vive今日也發布 Pro Eye SDK更新版（SRAnipal），直接集成VRS用於注視點渲染技術（Foveated Rendering），已可在HTC Vive developer portal下載。

宏達電在GDC 公布第三屆年度Viveport開發者大獎得獎名單。 圖／宏達電提...
宏達電在GDC 公布第三屆年度Viveport開發者大獎得獎名單。 圖／宏達電提供
分享

ViveVR宏達電
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02

宏達電VR裝置結合輝達技術 拓企業娛樂市場

2019-03-20 10:04

蝦皮推直播 變身新媒體平台

2019-03-20 00:28

歐洲商會發布薪酬指南 台灣科技業人才缺很大

2019-03-19 23:54

美半導體股 漲勢中藏隱憂

2019-03-19 23:39

蘋果推新iMac 供應鏈樂

2019-03-19 23:32

陸是否擴大採購美半導體 台廠緊盯

2019-03-19 23:31

資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47

創業家結盟Money 打造點數生活圈

2019-03-19 14:37

鴻海宣布：威州面板廠2020年底生產

2019-03-19 14:37

經濟解析／陸擴大採購美半導體產品 恐排擠台灣IC設計

2019-03-19 11:34

創業家兄弟結盟Money平台 擴大點數經濟布局

2019-03-19 11:24

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

2019-03-20 09:00

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

勞退條例審查 藍委爭送利多

2019-03-20 00:16

合庫金去年財報 兩大驚喜

2019-03-19 23:49

統一超加快展店 讓利加盟商

2019-03-19 23:37

勞工自提6%免稅 將擴大適用

2019-03-19 23:35

採擴大書審報營所稅 稅局盯

2019-03-19 23:46

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

上市櫃設置獨董 四個放寬

2019-03-19 23:30

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

勞退兩新案 民進黨團不支持

2019-03-20 00:15

壽險去年匯損創新高 金管會三管齊下降風險

2019-03-19 18:11

解決獨董荒 金管會祭這四招

2019-03-19 19:52

星宇航空最快今年底開航 張國煒：票價不會坐不起

2019-03-19 18:06

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

杜英宗：壽險業漸漸好轉

2019-03-19 23:49

星宇航空備戰 砸1800億元購機

2019-03-19 14:37

蘋果推新iMac 供應鏈樂

2019-03-19 23:32

經濟解析／陸擴大採購美半導體產品 恐排擠台灣IC設計

2019-03-19 11:34

去年無人繼承遺產解繳國庫 單筆最高金額1,961萬元

2019-03-19 18:58

提升獨董品質 中華獨董協會成立

2019-03-19 14:16

甲山林二代接班 祝藝上檯面

2019-03-19 23:25

中信證券「中信亮點」App上市 引領行動理財新趨勢

2019-03-20 08:21

沒溫度…小七無人店 擴點暫喊卡

2019-03-20 00:43

鴻海宣布：威州面板廠2020年底生產

2019-03-19 14:37

資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47

信驊挑戰二千金？外資目標價喊968元

2019-03-20 01:08

歐洲商會發布薪酬指南 台灣科技業人才缺很大

2019-03-19 23:54

台光電奪全球三個第一 看好HDI成長趨勢

2019-03-19 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top