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宏達電VR裝置結合輝達技術 拓企業娛樂市場

2019-03-20 10:04中央社 台北20日電

宏達電將上市的Vive Pro Eye結合NVIDIA(輝達)可變速率著色（VRS）技術，拓展企業和實景娛樂VR市場；並在GDC公布第3屆年度Viveport開發者大獎得獎名單，挹注開發者行銷支援。

宏達電今天在美國加州聖荷西舉辦的針對運算產業年度盛會GPU Technology Conference（GTC）2019中宣布，即將上市的Vive Pro Eye結合了NVIDIA可變速率著色（VRS）技術，全新Vive Pro Eye內建的眼球追蹤可提供一系列功能，促進企業用戶快速發展能運用於VR中的應用內容，讓企業和實景娛樂VR進一步推展。

Vive Pro Eye於今年一月發表，透過Vive Pro Eye內建的眼球追蹤功能，開發者可透過收集更多使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及VR效能優化。VivePro Eye提升便利性，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，適用於VR遊樂園或實景娛樂（location-basedentertainment）等特殊需求。

另外，宏達電在GDC 2019公布第3屆年度Viveport開發者大獎得獎名單，本屆大獎分為娛樂、藝術與文化、遊樂園及教育等4個類別，有來自4個PC-VR類別的大獎獲勝者和入圍獎得主，以及來自3個VIVE Wave類別的獲勝者，其中獲獎者包括「結構之巔」、VR FrogDissection: Ribbit-ing Discoveries、「克勞德．莫奈 至愛睡蓮」、「水果大進擊」、「輕鬆釣魚」、Star Chart、PAINT VR。

宏達電說明，Viveport開發者大獎得獎者可獲得一份大禮包，其中含現金獎勵、最新VIVE硬體套件、2019年遊戲開發者大會(GDC)門票、以及相關行銷支援等，包括Viveport Developer Stories的影片，總價值超過5萬美元。

Viveport總經理史丁伯(Rikard Steiber)表示，Viveport的目標是成為VR開發者的領航員，確保他們能獲得所需的支援，開發能持續讓消費者感到驚喜的體驗。今年的獲獎者都是目前最受歡迎的各類型VR內容，所有的得獎應用內容體驗都將會在4月2日上市的ViveportInfinity訂閱服務中提供。

ViveVR宏達電
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