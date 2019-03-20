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信驊挑戰二千金？外資目標價喊968元

2019-03-20 01:08經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

【記者趙于萱／台北報導】繼國巨（2327）之後，信驊將成為下一檔與大立光並列「雙千金」的千金股？聯昌證券出具最新報告，看好信驊Cupola 360度影像解決方案爆發，2020年EPS將由今年的25元，跳高到34元，獲利成長超過33%；目標價大舉由758元調高到968元，直逼千元大關。

聯昌同時是目前對信驊喊出最高目標價的外資，先前摩根士丹利翻多信驊，目標價喊到840元，已是久違外資圈喊出「八」字頭，這次聯昌再喊出逼近千元的目標價，更為信驊後市添想像。

聯昌證券分析師詹逸群表示，信驊去年受到美中貿易戰及半導體景氣影響，新公布的第4季營收低於聯昌財測，所幸英特爾Purley滲透率不錯，信驊的毛利改善優於預期。今年伺服器逆風可望逐漸消散，即使不是近期發生，也會在第2季化解，有利信驊毛利續揚。

詹逸群說，全球伺服器需求受到5G、人工智慧、自動化及物聯網推升，長期展望必然正向，信驊至今受惠這股潮流的程度非常少，未來幾年展現的爆發力值得關注。

另方面，信驊管理層對Cupola 360度影像解決方案充滿信心，聯昌也很看好，為此該券商還特別在CES大展帶領客戶參觀，「眼見為憑」（seeing is believing）；不過就公司評估的效益，詹認為，有被低估之虞，因為「影像勝過千言萬語」，未來Cupola很可能讓信驊在2018-2023年的營收倍增。

基於管理層初步展望保守，聯昌就信驊今、明年營收預估下調8%、6%，但仍看好獲利向上。報告並補充，小型科技股通常有高Beta特質，隱含有高價差也有高波動，不過像信驊這樣的公司，在其領域奠定鞏固利基，有很好的投資價值。

去年信驊最高一度攻988元，距離千元僅咫尺之遙，當時大環境是熱錢充沛，信驊與多檔高價股強攻，而法人圈估信驊去年EPS約20-30元，隨著伺服器業務有更高的潛力，外資估今、明年信驊可望賺進2.5-3.5個股本，成為股價再攻千元主力。

信驊董事長林鴻明。報系資料照
信驊董事長林鴻明。報系資料照
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