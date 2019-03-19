iF設計大獎名單出爐 奧圖碼NuForce成藍牙耳機設計贏家

2019-03-19 21:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



國際設計大獎iF Design Award 2019名單出爐，奧圖碼NuForce BE Live5藍牙耳機從來自50個國家6,375個作品中脫穎而出，獲得iF Design Award 2019 卓越設計獎項，成為藍牙耳機設計大贏家。

在獲獎的耳機商品中，奧圖碼是唯一來自台灣的設計團隊並且行銷全球的品牌。以簡約造型結合獨到細緻音感品味的美國Hi-End音響品牌NuForce，在2014年加入投影機DLP領導品牌奧圖碼大家庭後，致力於為消費者打造不同以往的「美感音樂體驗」，在2018年推出以金屬鋁合金為機身、採用鑽切滾邊工藝的BE Live5不僅上市即獲得市場高度評價，更勇奪2019德國iF設計大獎肯定。

勇奪iF Design Award 2019獲得評審青睞的主要原因，是BE Live5相較傳統耳機，電池體積減少20%但電力維持不變，可強效持續8小時；採用8mm大單體，比一般無線耳機採用的單體大30%，能提供更細緻的高頻與飽滿的低頻。

外觀設計上有效縮減體積且搭配鋁合金車製，讓耳機兼具質感與適配性。而優雅的鋁合金機身設計更是榮獲多位設計職人青睞，在台灣像是首位台灣登上紐約時報的插畫家－川貝母，或捷運改造計畫設計師－AUD都大讚BE Live系列耳機兼具高音質與高顏質，成為了NuForce BE Live 系列不容取代的經典特色。

奧圖碼NuForce音響事業處總監吳宗樺指出，不只是絕佳的音樂體驗，NuForce希望能帶給消費者更多生活中的美好，將美感落實於日常生活之中。NuForce獲獎的原因不僅限於聲音工程上的設計，同時更加重視如何將設計融入消費者生活體驗與情境之中。

BE Live系列即是以此作為出發，從高感音質、時尚的機身設計、到消費者使用習慣的多元特性都顧慮到了。其中BE Live2以圓弧切面設計搭配銀色拋光機身，注入年輕族群的活力感，更是被金馬獎第55屆選入圍指定貴賓禮品，而BE Live5則以精緻的鑽切滾邊、搭配經典的黑、金兩款霧面色澤機身，呈現出沈穩而優雅的基調。