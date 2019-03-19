奧圖碼 推506系列高亮度工程及商用投影機

2019-03-19 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球投影機專業品牌Optoma奧圖碼宣布推出506系列高亮度雷射工程及商用投影機，包含ZU506T、ZU506、ZH506T、ZH506及ZW506五種機型，相較於競品同類機型，奧圖碼在各類安裝環境中，ZU506T及ZH506T皆可以達到線路簡化後效果不衰減，以及無需改動現有設置，僅更換ZH及ZW任一機型即可享受雷射新光源效益。

機體內部無絲毫空置空間的設計，為目前全球5,000至6,000流明亮度雷射投影機中，體積最小、重量最輕的機型，擁有5,000至5,200流明高亮度表現(依機型有所不同)，並具備1.6倍變焦、支援垂直鏡頭位移，可落實單人簡易快速安裝，降低人力安裝成本。

Optoma 506系列採用Optoma獨家DuraCore雷射光源技術，擁有IP6X國際防塵認證，提供7天24小時不間斷運行的穩定表現，高達30,000小時的光源壽命，為您大幅節省及降低成本。

Optoma 506系列亦具備Amazing Color廣色域，能夠真實還原應有的色彩表現，是全球首款可完全接收原生4K訊源，並相容於HDR10的雷射投影機。具備360度及垂直投影功能，專門為應對多角度安裝所設計，符合工程及商業投影應用多變的安裝與使用環境挑戰。

Optoma奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，針對工程與商用投影市場不同的投影應用規劃需求，特別研發推出506系列高亮度雷射工程及商用投影機，以全球最輕巧的機身，提供更便利迅速的安裝設計，高規格的投影效能與極具競爭力的價格優勢，將是工程與商用投影的極佳選擇。

Optoma 506系列涵蓋WUXGA、1080p、WXGA解析度，結合垂直鏡頭位移和多角度投影功能，尤其適合商務會議、高等教育、大禮堂、展演、數位看板、娛樂場所應用、光雕投影和模擬投影應用。