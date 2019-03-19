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史上首場PTT鄉民法說會 尚凡靠三招轉虧為盈

2019-03-19 20:31經濟日報 記者邱力行╱即時報導

史上首場PTT鄉民法說會19日登場，由社群交友軟體起家的尚凡開先例，約有1100名鄉民報名，現場還發送雞排與珍奶。本就是資深鄉民的尚凡董事長張家銘，趁此機會說明公司靠著擴編研發團隊、穩固10國市場、增加直播功能等三招，成功結束33個月虧損紀錄，2018年每股盈餘13.48元。

另外，今年股東會若通過，現金股利將改每季分派模式。

股東會法說會軟體
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