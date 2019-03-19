歐商報告：電子商務興起 銷售人才跳槽加薪23％最多

2019-03-19 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」，並指出，台灣隨著電子商務新經濟模式的興起，各產業一致強調此類人才的需求，包括行銷、採購供應鏈和銷售產業。報告顯示，具有解決方案能力的銷售人才，在同產業跳槽轉職平均得以加薪23％最多。

物聯網銷售的專業人才需求日益增加，尤其需要與製造業關係深厚的人才；而市場觀察發現，最短缺的是30多歲銷售人才，如電子商務銷售經理，Mark表示，企業需要設法吸引較年長或較年輕的工作人力，因為他們往往能在國外獲得更佳的機會。

零售業從實體商店轉向網路商店發展，電子商務銷售開啟了零售業開啟了新商機；科技和電子新創企業同樣伴隨著電子商務經濟，市場需要具有各種平台操作經驗又能快速上手的電子商務人才。