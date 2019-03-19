親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

歐商報告：電子商務興起 銷售人才跳槽加薪23％最多

2019-03-19 19:16經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」，並指出，台灣隨著電子商務新經濟模式的興起，各產業一致強調此類人才的需求，包括行銷、採購供應鏈和銷售產業。報告顯示，具有解決方案能力的銷售人才，在同產業跳槽轉職平均得以加薪23％最多。

物聯網銷售的專業人才需求日益增加，尤其需要與製造業關係深厚的人才；而市場觀察發現，最短缺的是30多歲銷售人才，如電子商務銷售經理，Mark表示，企業需要設法吸引較年長或較年輕的工作人力，因為他們往往能在國外獲得更佳的機會。

零售業從實體商店轉向網路商店發展，電子商務銷售開啟了零售業開啟了新商機；科技和電子新創企業同樣伴隨著電子商務經濟，市場需要具有各種平台操作經驗又能快速上手的電子商務人才。

米高蒲志南中國與台灣地區總經理Mark Tibbatts也指出，許多全球的汽車業者紛紛在台灣設立分公司，也有意在台灣擴大營運，因此需要有相關經驗的採購與供應鏈人才；因此Mark特別呼籲台灣企業的招募經理，務必正視就業市場的競爭激烈公司才能吸引到頂尖人才。

歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Mi...
歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」。記者林于蘅／攝影
分享

電子商務零售業
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

創業家結盟Money 打造點數生活圈

2019-03-19 14:37

鴻海宣布：威州面板廠2020年底生產

2019-03-19 14:37

經濟解析／陸擴大採購美半導體產品 恐排擠台灣IC設計

2019-03-19 11:34

創業家兄弟結盟Money平台 擴大點數經濟布局

2019-03-19 11:24

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

名家觀點／數位轉型 以內需帶動外銷

2019-03-19 00:24

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

凱美持 股同欣電近一成

2019-03-18 23:32

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

創造三贏 業者籲易華電組新公司

2019-03-18 23:22

微星今年出貨目標將成長10%以上 業績逐季上揚

2019-03-18 19:07

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

生活市集推321秒購節 iPhone Xs、Switch下殺321元起

2019-03-18 16:18

5G拉貨啟動台系鏈唱旺 鴻海、台揚最大贏家

2019-03-18 15:57

5G行動通訊升溫提前拉貨 網通族群強漲

2019-03-18 14:43

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:25

保護消費者權益 TutorABC五點聲明捍衛商標權

2019-03-14 18:41
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

投資型保單虧慘了還不知道 金管會要求三項保護措施

2019-03-18 20:41

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

免稅天堂列黑名單 台商留心

2019-03-18 23:36

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

儒鴻看今年 燕子不會跑掉

2019-03-18 23:52

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12

未列入清單所得 也要稅

2019-03-18 23:36

榮成調整生產線 快狠準

2019-03-19 00:18

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

二輪+四輪 租車市場大進化

2019-03-18 23:50

環評初審過關 核一廠25年內除役

2019-03-19 00:33

兆豐銀拚消金 組年輕團隊

2019-03-18 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top