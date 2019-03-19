歐洲商會：綠能產業興起 台灣缺技術、雙語人才

2019-03-19 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」，報告指出，近兩年台灣政府大力推動再生能源，再加上全球已有多家外資公司，將台灣視為亞洲的再生能源生產基地，因此預期台灣在綠能產業的前景樂觀，但米高蒲志認為，台灣在再生能源領域的缺乏技術及雙語能力的人才。

米高蒲志南中國與台灣地區總經理Mark Tibbatts認為，台灣的再生能源產業可能改變就業市場的結構，將人才外流的趨勢扭轉為引進國外人才，並創造值得期待的就業前景。

Mark指出，全球再生能源領導廠商鎖定台灣為亞洲唯一的基地，將帶來大量人才招募機會；再生能源產業可望在台灣快速成長，包括離岸風電、太陽能和水力發電等許多大型專案陸續上線。另外，全球能源領域的人才流動性高，因此能源產業也可能改變產業的人力結構，吸引外國人才流入。